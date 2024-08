Juve, la storia di Fagioli diventa un documentario

Nicolò Fagioli ha collezionato la prima presenza stagionale nell’esordio in campionato della sua Juventus, subentrando al 67° nella sfida vinta per 3-0 contro il Como.

Il centrocampista classe 2001 è pronto così ad affrontare la prima stagione dopo aver scontato la squalifica per il caso scommesse che lo ha travolto la scorsa stagione e che lo ha costretto lontano dalle gare ufficiali per sette mesi. Poi ecco il ritorno in campo per le ultime due sfide del campionato scorso e anche la soddisfazione di far parte della Nazionale a EURO 2024, dove ha collezionato due presenze.

Una storia di rinascita che è ora pronta a diventare un documentario che ha come missione quella di aiutare chi è ludopatico, proprio come Fagioli. Il caso del centrocampista bianconero diventa così un documentario prodotto dallo Juventus Creator Lab. L’opera verrà presentata il 4 settembre alla Mostra di Venezia e si intitola “Fragile”.

«Dietro ai grandi campioni si celano personalità complesse. Al genio sportivo si accompagnano spesso insicurezze inaspettate difficili da accettare e da gestire. Conoscere e ammettere queste fragilità – spiegano gli autori – diventa un gesto di maturità e di crescita che può essere di ispirazione per chi vive momenti di difficoltà. Il documentario ha l’obiettivo di raccontare questo percorso e scavare nella personalità di un ragazzo la cui fragilità diventa un valore su cui costruire se stesso e la propria carriera».

Fagioli stesso ripercorrerà nel docu-film la scorsa stagione e i mesi passati a curarsi con lo specialista Paolo Jarre, sostenendo anche incontri pubblici per raccontare la sua esperienza e mettere in guardia sul gioco d’azzardo. «È una produzione unica nel suo genere, che ci auspichiamo possa aiutare a comprendere l’importanza del confronto», commenta Marco Castellaneta, responsabile della comunicazione digitale della Juve.