L'offerta di DAZN per la Serie A: il piano annuale a sconto per 5 mesi

La Serie A è iniziata e DAZN, che si è aggiudicata tutte le partite fino al 2029, ha pensato a una nuova offerta per chi decidesse di sottoscrivere un abbonamento con la piattaforma streaming.

Infatti, DAZN, fino al 2 settembre, dà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale, con vincolo di permanenza di 12 mesi, con un importante sconto che avrà validità di cinque mesi, cioè fino al termine del girone di andata del massimo campionato italiano.

L’offerta prevede un prezzo in promozione pari a 24,99 euro al mese per i primi cinque, per poi passare al prezzo di listino di 34,99 euro per i restanti sette mesi. Al termine dei 12 mesi, l’abbonamento annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilità DAZN STANDARD si rinnova alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta. La promozione è accessibile solo ai clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal e attivabile solo sulla pagina dedicata (clicca qui per abbonarti).

DAZN offerta – Tanto sport in diretta, dal volley al basket

Non solo, su DAZN trova sempre più spazio l’eccellenza dello sport italiano: dalla prossima stagione il volley sarà sempre più al centro dell’offerta multisport con il meglio della SuperLega maschile e della Serie A1 femminile che saranno tramesse su DAZN, arricchendo un’offerta verticale dedicata alla pallavolo che si completa ulteriormente, facendo dell’app di live streaming punto di riferimento per tutti gli appassionati. Fino al 2026, infatti, DAZN trasmetterà due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato di Serie A, sia femminile che maschile. Per i tifosi della palla a spicchi invece, DAZN riconferma il proprio ruolo come piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati di basket che potranno seguire in app la nuova stagione di Serie A UnipolSai.

E con la ripartenza dei massimi campionati italiani di Basket e Pallavolo, sarà poi tempo per le squadre italiane di mettersi alla prova anche a livello internazionale con le sfide di basket europeo di Eurolega ed EuroCup e con la CEV Champions League volley femminile e maschile disponibile su DAZN, incluse le migliori partite di CEV Cup e della Challenge Cup. A impreziosire il bouquet di competizioni del volley che verranno trasmesse in piattaforma anche le prossime due edizioni del Campionato Mondiale, con l’edizione del 2025 che vedrà la Nazionale femminile impegnata già dal 22 agosto al 7 settembre e l’Italvolley maschile dal 12 al 28 settembre, nelle Filippine.

Senza dimenticare che grazie alla partnership con Eurosport che si estende fino al 2026, DAZN consolida il suo ampio catalogo di eventi sportivi premium e si conferma principale destinazione sportiva per tutti i tifosi. A breve, tutti gli appassionati del grande sport potranno seguire la rassegna iridata dei Giochi Olimpici di Parigi che si svolgerà quest’estate dal 26 luglio all’11 agosto 2024. Ai canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD già presenti su DAZN, si aggiungeranno infatti altri 6 nuovi canali tematici attivi 24/24 per un totale di 700 ore aggiuntive di diretta, inclusi nell’abbonamento e dedicati a singole discipline: golf, tennis e tennistavolo; ginnastica e tuffi; calcio; basket; sport da combattimento come boxe, judo, taekwondo, e pallavolo. Inoltre, saranno disponibili anche contenuti on demand come highlights e approfondimenti.

E durante la nuova stagione sportiva, l’attenzione si sposterà anche sul tennis con l’edizione 2025 degli Australian Open e del Roland Garros, sul ciclismo con il Tour de France e Giro d’Italia, fino agli sport invernali con i Mondiali di sci e molti altri ancora. A completare l’offerta l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del Fighting internazionale, l’NFL Game Pass e il FIBA Pass.

DAZN offerta – I dettagli del piano Standard

Di seguito il dettaglio del piano DAZN STANDARD per la nuova stagione sportiva:

Il primo dei due abbonamenti DAZN (clicca qui per abbonarti) che consente la visione di tutte le partite della Serie A 2024/25, oltre al resto dell’offerta della piattaforma di sport in streaming: