Diritti tv Serie B, Balata a Gravina: «Hai ignorato il tuo ruolo»

Continuano le tensioni fra il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, e il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina. Al centro della questione i diritti televisivi del campionato cadetto, assegnati a DAZN (clicca qui per abbonarti) e Amazon Prime non senza qualche problema di troppo, ma anche il discorso legato alla mutualità all’ingombrante concorrenza dei tornei internazionali.

La risposta di Gravina con una lettera inviata sì alla Lega di B ma anche ai 20 club del campionato non ha fatto altro che portare altra tensione. Infatti, Balata, che nel frattempo ha indetto a sorpresa per il 12 settembre le elezioni per il nuovo presidente di Lega che lo vedeno super favorito per una rielezione, ha criticato aspramente la decisione di Gravina di coinvolgere anche i club.

«Hai ignorato il ruolo e le prerogative degli organi di rappresentanza», il commento laconico di Balata sull’operato di Gravina in questa vicenda. Il rapporto fra i due, ormai è noto, è tutt’altro che idilliaco da diverso tempo, con il presidente della Lega B che è ormai in prima linea nell’opposizione al presidente federale. Una volta rieletto, Balata guiderà il fronte del no a Gravina in vista delle elezioni federali del prossimo gennaio, in attesa che il numero uno della federcalcio ufficializzi o meno una sua ricandidatura.