CR7 da record su YouTube: il portoghese vicino a un mld di follower sui social

Cristiano Ronaldo, nonostante non giochi più in Europa ormai da qualche anno, continua ad attirare su di sé le attenzioni di tutto il mondo, calcistico e non solo. E l’ultima occasione si è presentata nella giornata di ieri.

Il fenomeno portoghese, infatti, ha lanciato il suo canale YouTube. Secondo i dati presentati da SafeBettingSites.com, il canale ha raccolto oltre 20 milioni di follower in poco più di un giorno dal suo lancio, rendendolo il calciatore più popolare su YouTube e consolidando ulteriormente la sua eredità come il calciatore moderno più popolare.

Un successo ormai quasi scontato per Ronaldo quello sui social che lo conferma come il calciatore più influente in rete di sempre. Infatti, il portoghese, che ha compiuto 39 anni lo scorso 5 febbraio, vanta un vantaggio quasi impossibile da colmare nei confronti di Lionel Messi, che con il suo canale ufficiale di Youtube arriva a soli 2,2 milioni di iscritti. Neymar, per esempio, è fermo a quota 4,6 milioni.

Questo risultato, destinato a crescere nelle prossime ore, avvicina a Ronaldo all’ennesimo record della sua carriera da sportivo. Infatti, il portoghese vanta un totale di 947,6 milioni di followers andando a sommare tutti suoi profili ufficiali nei diversi social network. Messi è a quota 632,2 milioni.

Si avvicina a grandi passi, quindi, la cifra del miliardo per Ronaldo, che vanta già il record su Instagram, fra i calciatori: 636,1 milioni. Mentre su Facebook si arriva a 170,1 milioni, 112,6 milioni su X (ex Twitter) e altri 8,8 milioni su Weibo, il social network di riferimento in Cina. Nell’ultimo anno, senza contare il neonato canale Youtube, il portoghese ha collezionato 43 milioni di nuovi follower e a questo ritmo la barriere del miliardo è destinata a cedere in tempi molto brevi.