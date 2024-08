Serie A ancora al buio in Francia: si cerca un partner per i diritti tv

Questo fine settimana la Serie A scenderà in campo per la seconda giornata del campionato 2024/25. Turno che gli appassionati del calcio nostrano residenti in Francia non potranno però seguire.

Infatti, come riportato dal quotidiano francese L’Equipe, nessun broadcaster in Francia ha ancora concluso un accordo con la Lega Serie A per trasmettere le gare del massimo campionato italiano nel Paese per le prossime stagioni. Situazione che, al contrario si sta vivendo in Italia per quanto riguarda la Ligue 1, che da quest’anno non è visibile da nessuna parte, che si tratti di pay tv o piattaforma streaming.

BeIN Sport e DAZN in corsa, ma attenzione al terzo incomodo

In Francia sono circa 4 milioni le persone residenti con origini italiane, pari al 7% della popolazione italiana. Ma dopo la decisione di BeIN Sport di non rinnovare il contratto con la Lega che è scaduto con la fine della scorsa stagione, nessun altro broadcaster è riuscito a soddisfare le richieste dell’assemblea che guida il massimo campionato italiano.

Ma le speranze per gli appassionati della Serie A in Francia non sono tutto esaurite. Infatti, al tavolo delle trattative con la Lega sono ancora seduti sia BeIN Sports che DAZN (clicca qui per abbonarti) con l’emittente televisiva che, come noto, trasmetterà per cinque anni tutte le gare della Serie A in Italia. La partita è però molto aperta e non esclude nemmeno l’inserimento di un terzo broadcaster, come anticipato dallo stesso quotidiano francese, che sparigli le carte ed esca vincitore in questa contesa che si sta rivelando anche ricca di tattica.

Un primo riscontro sullo stato delle cose dovrebbe arrivare lunedì, quando i 20 club della Serie A si riuniranno in assemblea e sul tavolo ci potrebbe essere anche il tema dei diritti televisivi in un mercato importante come quello francese, che vede in Serie A numerosi calciatori protagonisti con la nazionale di Didier Deschamps. Ma al momento la distanza fra la richiesta della Lega e l’offerta dei broadcaster è ancora troppo importante per essere colmata prima dell’inizio del secondo turno di campionato.