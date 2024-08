E’ tutto pronto per la finale a Cincinnati, la seconda stagionale in un Masters 1000, che è arrivata dopo una vera e propria battaglia contro il tennista tedesco Alexander Zverev. Al Cincinnati Open, l’italiano Jannik Sinner affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, che in tre set ha avuto la meglio sul rivale Holger Rune in semifinale.

Per il numero uno del circuito, quella di Cincinnati sarà la quinta finale della carriera in un torneo Masters 1000. Sinner quest’anno ha già vinto il titolo a Miami e ora punta al bis negli States, dopo un’assenza pesante ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il forfait all’evento era arrivato a causa di una tonsillite, che lo ha costretto lontano dai campi proprio durante la rassegna parigina.

Dove vedere Sinner Tiafoe tv streaming? Data, orario e programmazione tv

Il match contro Tiafoe, ultimo atto del torneo, è in programma nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 agosto sul Center Court. La sfida non inizierà prima della mezzanotte italiana. I due tennisti si sono affrontati quattro volte fin qui e l’azzurro l’ha ha avuto la meglio sul rivale per tre volte: nei quarti di finale di Anversa, alle Next Gen Atp Finals 2019 e ai quarti di finale a Vienna nel 2023. Qui, nel 2021, aveva invece ceduto in semifinale.

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky, che lo manderà in onda su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. L’incontro sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati a NOW, la tv online di Sky che mette a disposizione dei clienti tutti i contenuti della pay-tv di Comcast.