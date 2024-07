Sinner dichiara forfait: non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024

Jannik Sinner non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo ha confermato lo stesso tennista in un post su Instagram. «Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024», ha scritto Sinner.

«Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettievi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia», ha concluso Sinner.

Domani andrà in scena il sorteggio del tabellone del torneo, in cui quindi Sinner non sarà presente nonostante fosse la testa di serie numero 1: resteranno in gara, nel tabellone maschile, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, mentre sarà da valutare la situazione legata al doppio, visto che Sinner avrebbe dovuto partecipare insieme a Musetti, mentre resta confermata la coppia formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Secondo il regolamento, Sinner sarà sostituito nel tabellone del singolare da Vavassori (in quanto il regolamento prevede la sostituzione con il giocatore con il ranking migliore tra quelli già convocati), mentre nel doppio uno tra Arnaldi e Darderi faranno coppia con Musetti.