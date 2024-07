Amichevoli Milan: Sportfive vende diritti a DAZN e Sportitalia, ma dimentica vincolo esclusiva

Le partite amichevoli del Milan potrebbero innescare uno scontro sui diritti televisivi in Italia. L’agenzia di marketing sportivo tedesca Sportfive, detentrice dei diritti di trasmissione della tournée estiva che vedrà protagonista il nuovo Milan di Paulo Fonseca negli Stati Uniti d’America, ha venduto i diritti delle sfide con Manchester City, Real Madrid e Barcellona alla piattaforma di sport in streaming DAZN.

Una vendita che – secondo quanto appreso da Calcio e Finanza da fonti informate sulla situazione – è avvenuta in maniera non esclusiva. La stessa agenzia tedesca ha successivamente rivenduto i diritti in chiaro dei big match a Sportitalia, emittente diretta da Michele Criscitiello e i cui programmi sono visibili in chiaro al canale 60 del digitale terrestre.

Dopo gli accordi messi per iscritto, la stessa DAZN è venuta a sapere della vendita dei diritti televisivi a Sportitalia a seguito delle comunicazioni social e tramite agenzie da parte del canale di Criscitiello. Una situazione che ora mette di fronte Sportfive a due diverse strade: far cadere l’accordo con Sportitalia e concedere i diritti in esclusiva a DAZN, aprendo contestualmente una causa da almeno 3 milioni di euro con Sportitalia, o non lasciare l’esclusiva a DAZN.

Una soluzione andrà sicuramente trovata a stretto giro, considerando che la prima delle tre partite (quella contro il Manchester City, a New York) è in programma nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio, a mezzanotte.