Juve, quanto costa Koopmeiners? L’impatto dell’affare sui conti del club

Teun Koopmeiners è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva italiana, il club bianconero avrebbe migliorato la propria offerta nei confronti dell’Atalanta e ora, con l’arrivo di Lazar Samardzic in nerazzurro, l’operazione è pronta ad essere chiusa. In questo modo, Thiago Motta avrebbe a disposizione il centrocampista tanto desiderato, per una mediana completamente rivoluzionata con Douglas Luiz e Thuram.

L’ultima offerta presentata dalla Juventus, potenzialmente quella vincente, prevede una base fissa di 52 milioni di euro ai quali se ne potrebbero aggiungere altri 7 di bonus. In questo modo, la proposta toccherebbe complessivamente quasi 60 milioni di euro, andando molto vicina alle esigenze della Dea sul calciatore.

Koopmeiners stipendio Juventus? La clausola sulla rivendita

Non va dimenticato – come si legge dal bilancio al 30 giugno 2023 – che nell’accordo dell’Atalanta con l’AZ Alkmaar è presente una clausola che garantisce agli olandesi una percentuale sulla rivendita oltre una certa cifra. Con un incasso superiore ai 14 milioni di euro, gli orobici dovranno retrocedere al club olandese il 10% dell’eccedenza (la differenza tra i 14 milioni e la cifra effettivamente incassata).

Qualora ad esempio l’operazione si dovesse chiudere sulla base di 52 milioni di euro, l’Atalanta dovrebbe quindi versare 3,8 milioni di euro all’AZ Alkmaar (il 10% di 38 milioni, che sono la differenza tra i 52 incassati e i 14 oltre cui si calcola la rivendita) e calcolare quindi la plusvalenza partendo da 48,2 milioni di euro, per arrivare a una plusvalenza di 42 milioni (il valore netto di Koopmeiners a bilancio è pari a 6,2 milioni circa).

Koopmeiners stipendio Juventus? L’impatto dell’affare a bilancio

Ma come impatterà questa operazione sui conti della Juventus? Quanto costerà il giocatore nella stagione 2024/25? Partendo dalla quota ammortamento, considerando che il calciatore dovrebbe firmare un accordo fino al 30 giugno 2029, la cifra a bilancio per il club bianconero dovrebbe essere pari a 10,4 milioni di euro.

Passando allo stipendio, Koopmeiners avrebbe raggiunto un’intesa da 4,5 milioni di euro netti con la Juventus. Lo stipendio – considerando che l’olandese gode degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita – si traduce in 5,9 milioni di euro lordi. Considerando il salario e la quota ammortamento, se le cifre fossero confermate, Koopmeiners costerà 16,3 milioni di euro alla Juventus nella sua prima stagione in bianconero.