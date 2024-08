Gasperini: «Koopmeiners vuole andare alla Juve: l’Atalanta si sente sotto ricatto»

Rottura totale tra l’Atalanta e Teun Koopmeiners: il giocatore è di fatto fuori squadra a Bergamo per la sua volontà di andare alla Juventus. Come rivelato dal tecnico Gasperini, in una intervista a L’Eco di Bergamo, la decisione di non giocare e allenarsi è stata infatti del giocatore.

“La situazione era andata benissimo fino alla settimana scorsa, poi Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus, di non giocare e non allenarsi più con noi. Ha già un accordo con la Juve, si sente stressato”, le parole di Gasperini.

“Con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni. La società ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata dalla situazione. Questa situazione è diversa rispetto ad altre volte in cui l’Atalanta ha venduto a peso d’oro”.

“L’Atalanta è stata sfortunata nel perdere tre giocatori così importanti (riferimento a Koopmeiners oltre agli infortunati Scamacca e Scalvini, ndr). Siamo ai minimi termini, la società provvederà, ma in questo momento la squadra è molto meno competitiva rispetto alla fine della scorsa stagione. Mancano ancora tre situazioni su cui la società sta lavorando”, ha concluso il tecnico.