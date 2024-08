Fofana è un nuovo giocatore del Milan: l'impatto dell'operazione a bilancio

«AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Youssouf Fofana dall’AS Monaco. Il centrocampista francese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028». Con questa nota il club rossonero ha annunciato l’ingaggio del centrocampista, presentato nella serata di ieri a San Siro, durante l’intervallo della sfida con il Torino.

«Ha avuto molto peso al momento di prendere la mia decisione. Quando un club ti cerca come mi ha cercato il Milan è ovvio volere andare lì. Questo è il momento giusto, per me e per la squadra: ora sono un giocatore completo, voglio giocare la Champions League e vincere lo Scudetto, non vedo l’ora di iniziare. Il progetto che mi ha presentato la società combaciava con le mie idee», ha commentato il calciatore durante la conferenza stampa di presentazione.

Fofana stipendio Milan – L’impatto dell’affare a bilancio

Dopo una lunga trattativa, il Milan è riuscito a piazzare il colpo vincente, trovando un accordo con il Monaco che andasse a soddisfare entrambe le parti. Ma quanto è costato l’ingaggio di Fofana? E come impatterà l’acquisto del francese sui conti dei rossoneri?

Partendo dal costo del cartellino, il Milan avrebbe messo sul piatto 20 milioni di euro di base fissa. A questi si dovrebbero aggiungere altri 3 milioni di bonus “semplici” da raggiungere e 2 milioni di bonus più complicati. Considerando un contratto fino al 2028, la quota ammortamento per la stagione 2024/25 sarà pari a 5 milioni di euro.

Passando allo stipendio, Fofana dovrebbe percepire intorno ai 3 milioni di euro netti a stagione in rossonero. La cifra – tradotta al lordo – è pari a 5,55 milioni di euro. Sommando la quota ammortamento e lo stipendio del calciatore, troviamo il suo costo a bilancio nella stagione 2023/24, pari a 10,55 milioni di euro. A livello di costo complessivo, si tratta del secondo acquisto più caro del Milan finora, dopo quello di Morata.