Serie A, accordo con OneFootball per la cessione dei diritti tv in UK e Irlanda

Nel corso dell’assemblea che si è svolta tra i club in videoconferenza nella giornata del 16 agosto scorso sono stati assegnati i diritti audiovisivi della Serie A in alcuni territori a livello internazionale. Nel dettaglio, è stata allargata la platea di fruitori della Serie A nel Regno Unito e in Irlanda grazie all’accordo con OneFootball.

La nuova intesa – che per conto della piattaforma è stata portata a termine dal Director of Partnerships Nick Neri – va a completare l’offerta già finalizzata lo scorso 19 luglio con TNT. OneFootball trasmetterà tutte le partite di campionato, con le prime giornate che saranno mandate in onda gratuitamente per gli appassionati, mentre TNT avrà due sfide a giornata in co-esclusiva.

Audience in espansione anche negli Stati Uniti, dove alla confermata CBS si sono inoltre aggiunti come broadcaster del massimo campionato italiano anche Fox Deportes (dirette in lingua spagnola) e Sirius XM (diritti radiofonici). Inoltre, assicurata un’ampia distribuzione in Svezia e Finlandia grazie all’accordo con TV4 e MTV.

Sul fronte delle partnership è invece entrato a far parte degli sponsor della Lega Serie A il gruppo Iliad, nuovo Innovation & Technology Partner che denominerà l`International Broadcast Centre di Lissone e accompagnerà i momenti di intervento del VAR e della GLT.