FIFA, Bank of America diventa sponsor ufficiale dei Mondiali del 2026

La FIFA ha annunciato una nuova importante partnership: Bank of America diventa Official Bank Sponsor del Mondiale che si disputerà nel 2026 in USA, Messico e Canada. Attraverso questa nuova partnership, FIFA e Bank of America collaboreranno per sostenere la crescita del calcio a livello globale e l’impatto del torneo sui tifosi di tutte le età, abilità e origine.

«Questo accordo storico con la FIFA, che durerà fino al 2026, mira a rafforzare ulteriormente i legami con le comunità globali in cui i dipendenti e i clienti della banca vivono e lavorano in tutto il mondo, creando un impatto duraturo. La partnership integra le strategie globali e locali della società, coinvolgendo un pubblico mondiale che si unisce per vivere momenti indimenticabili che connettono le persone in modi che solo lo sport dal vivo può fare», si legge in una nota.

Celebrando l’accordo, il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha dichiarato: «Siamo estremamente entusiasti di accogliere Bank of America come sponsor globale di questo Mondiale rivoluzionario. L’impegno di Bank of America comunitario, sia a livello nazionale che globale, è in linea con i nostri obiettivi per il torneo e oltre, mentre il suo supporto alla FIFA a livello internazionale rappresenta un traguardo importante per la nostra organizzazione mentre continuiamo a servire il nostro gioco a beneficio dell’intero mondo».

Il Presidente e CEO di Bank of America, Brian Moynihan, ha commentato: «Il calcio connette il mondo come nessun altro sport. Il Mondiale 2026 è un’opportunità straordinaria per celebrare la ricerca dell’eccellenza e il modo in cui offriamo il nostro contributo ai nostri clienti, collaboratori e comunità che serviamo negli Stati Uniti e in tutto il mondo».

FIFA partnership Bank of America – I dettagli dell’accordo

Quello portato a termine da Bank of America è il più grande investimento a livello sportivo della sua storia. Il gruppo serve circa 69 milioni di consumatori e piccole imprese in tutto il mondo, ha 1,2 miliardi di dollari di depositi per i consumatori e fornisce servizi al 95% dei Fortune 1.000 statunitensi. Come la FIFA, Bank of America è un’organizzazione davvero globale, che mira ad avere un impatto planetario. Nel 2023 l’azienda ha registrato un utile netto di 26,5 miliardi di dollari.

Il significativo sostegno di Bank of America alla FIFA – e alla Coppa del Mondo FIFA più grande della storia – segna un’importante pietra miliare per la FIFA. In quanto organizzazione senza scopo di lucro, la FIFA reinveste le sue entrate in un’ampia gamma di programmi di sviluppo del calcio, fornendo fondi, infrastrutture e know-how alle associazioni affiliate attraverso il FIFA Forward Development Programme e altre iniziative.

Se da un lato questa sponsorizzazione aiuterà la FIFA a continuare a servire il calcio in ogni angolo del mondo, dall’altro rappresenta una conferma dell’evoluzione culturale dell’organizzazione negli ultimi otto anni. Cambiamento riconosciuto da diverse organizzazioni esterne, tra cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha assegnato la somma di 201 milioni di dollari alla Fondazione FIFA come risarcimento per le perdite subite dalla FIFA, dalla Concacaf e dalla CONMEBOL in quanto vittime di decenni di schemi di corruzione nel mondo del calcio.

La FIFA e la Bank of America si sono impegnate a collaborare per sostenere la crescita del calcio a livello globale e l’impatto del torneo sugli appassionati di ogni età, abilità e origine fino al 2026. Queste iniziative saranno incentrate sulla creazione di un impatto duraturo nelle comunità in cui i compagni di squadra e i clienti delle banche vivono e lavorano in tutto il mondo.

Ulteriori annunci sulle iniziative saranno comunicati nel corso della preparazione della Coppa del Mondo FIFA più grande della storia. Un torneo che vedrà la partecipazione di 48 Nazionali, 16 città e stadi ospitanti e 104 partite, e che prenderà il via l’11 giugno 2026.