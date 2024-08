Serie A, la stagione 2024/25 su DAZN: prezzi e offerte per il campionato

Il grande giorno è arrivato: la Serie A 2024/25 prenderà ufficialmente il via oggi, sabato 17 agosto, per un viaggio che durerà fino al mese di maggio. Mentre i club sono ancora alle prese gli ultimi movimenti di mercato in vista della nuova stagione, il campionato alza il sipario sulla sua nuova edizione. Sarà l’Inter Campione d’Italia ad aprire le danze a Genova, in contemporanea con la sfida tra Parma e Fiorentina. In serata toccherà al Milan e al Monza, poi tutte le altre, fino al posticipo del lunedì sera che vedrà impegnata la Juventus con il Como.

Di seguito, il programma della prima giornata, ricordando che tutte le 380 partite di campionato sono visibili in diretta su DAZN:

Sabato 17 agosto

ore 18:30: Parma-Fiorentina

ore 18:30: Genoa-Inter

ore 20:45: Milan-Torino

ore 20:45: Empoli-Monza

Domenica 18 agosto

ore 18:30: Hellas Verona-Napoli

ore 18:30: Bologna-Udinese

ore 20:45: Lazio-Venezia

ore 20:45: Cagliari-Roma

Lunedì 19 agosto

ore 18:30: Lecce-Atalanta

ore 20:45: Juventus-Como

Anche per questa stagione – così come per le prossime quattro, grazie al nuovo accordo sui diritti tv della Serie A – DAZN sarà l’attore principale del campionato, con tutte le partite in diretta di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. La piattaforma ha annunciato nelle scorse settimane la sua squadra di telecronisti, conduttori e opinionisti per la nuova stagione, ma anche i dettagli per i suoi quattro piani di abbonamento: Start, Standard, Plus e la novità Goal Pass, che include anche la visione di tutto il campionato di Serie BKT.

A livello medio, i prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a quelli introdotti con il nuovo listino di gennaio, fatta eccezione per l’ultimo adeguamento anche per gli abbonamenti mensili che sono rimasti invariati per tutti gli abbonati (vecchi e nuovi) da agosto 2023 ad oggi. Anche per la stagione 2024/25 ci sarà uno sconto significativo per chi sceglierà di pagare la sottoscrizione in un’unica soluzione:

DAZN Start – risparmio annuale di 80 euro con pagamento in un’unica soluzione

– risparmio annuale di con pagamento in un’unica soluzione DAZN Goal Pass – risparmio annuale di 110 euro

– risparmio annuale di DAZN Standard – risparmio annuale di 180 euro con pagamento in un’unica soluzione

– risparmio annuale di con pagamento in un’unica soluzione DAZN Plus – risparmio annuale di 240 euro

Anche chi non volesse pagare tutto subito potrà approfittare della soluzione che prevede il vincolo annuale e la spalmatura del prezzo su 12 mesi, per un risparmio di 120 euro con i piani Standard e Plus. Tuttavia, grazie alla partnership tra DAZN e Klarna (che prenderà il via con l’inizio del campionato), gli abbonati potranno acquistare un piano annuale DAZN con pagamento anticipato (Start, Goal Pass, Standard e Plus) e rateizzare in tre soluzioni di pari importo il pacchetto sottoscritto, con la prima rata da pagare al momento dell’acquisto, la successiva dopo 30 giorni e l’ultima dopo 60 giorni.

DAZN offerte 2024 2025 – DAZN Start: a partire da 8,25 euro al mese

Sottoscrivendo il Piano Annuale per DAZN Start con pagamento in un’unica soluzione a 99 euro (circa 8,25 euro al mese, con un risparmio annuale di circa 80 euro), gli abbonati potranno risparmiare il 44% rispetto al Piano Mensile che è disponibile a 14,99 euro al mese. E per chi fosse interessato a mantenere la sottoscrizione a un prezzo in linea con quello passato, potrà optare per il Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili a 11,99 euro (per un risparmio di 36 euro) che consente un pagamento mensile fisso per la durata di 12 mesi.

L’abbonamento Start permette di registrare fino a 4 dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet. Con il pacchetto Start i tifosi possono seguire il volley italiano femminile e maschile con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato di Serie A e competizioni internazionali (CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer), tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai e il meglio di quello internazionale con l’Eurolega e l’Eurocup, l’offerta sportiva di Eurosport con Canali HD1 e HD1 che include il tennis con gli Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo con il Tour de France e Giro d’Italia, fino agli sport invernali con i Mondiali di sci e molti altri ancora, il calcio femminile con la UEFA Women’s Champions League, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale.

DAZN offerte 2024 2025 – DAZN Goal Pass: a partire da 10,75 euro al mese

Sottoscrivendo il nuovo Piano Annuale per DAZN Goal Pass con pagamento in un’unica soluzione a 129 euro (circa 10,75 euro al mese, con un risparmio annuale di circa 110 euro), gli abbonati potranno risparmiare il 46% rispetto al Piano Mensile che è disponibile a 19,99 euro al mese. E per chi fosse interessato a mantenere un prezzo comunque vantaggioso, potrà optare per il Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili a 13,99 euro (per un risparmio di 36 euro) che consente un pagamento mensile fisso per la durata di 12 mesi.

Goal Pass permette di seguire e vivere, ogni giornata, le emozioni de LALIGA EA SPORTS lasciandosi trasportare dalla magia della competizione spagnola e delle sue squadre che rendono unico questo campionato di stelle, conosciuto in tutto il mondo per l’interesse che catalizza da sempre ElClasico, ma anche grazie alle grandi rivelazioni che il campionato spagnolo riesce a dare ogni anno.

Non solo, tutti i tifosi potranno vivere il meglio del campionato portoghese lasciandosi conquistare dal gioco spettacolare e coinvolgente de La Liga Portugal Betclic e di squadre come Porto, Benfica e Sporting Lisbona. Spazio anche per il calcio femminile con le partite della UEFA Women’s Champions League per seguire la massima competizione calcistica europea per club in cui si sfideranno le squadre più forti d’Europa.

Competizioni internazionali ma anche il grande calcio italiano: Goal Pass metterà infatti a disposizione degli utenti le 3 partite in co-esclusiva della Serie A Enilive su 10, ogni turno, e gli highlights di tutti i match del massimo campionato italiano. Inclusi nel Pass anche una serie di contenuti di approfondimenti e lo show della domenica. L’abbonamento a Goal Pass permette di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet, esattamente come nel caso del Piano Standard.

DAZN offerte 2024 2025 – DAZN Standard: a partire da 29,92 euro al mese

Col il Piano Annuale DAZN Standard con pagamento in un’unica soluzione a 359 euro (29,92 euro al mese, con un risparmio annuale di 180 euro), gli abbonati DAZN risparmieranno il 33% rispetto al Piano Mensile che è disponibile a 44,99 euro al mese. In aggiunta, in linea con il listino di gennaio 2024, il Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili a 34,99 euro (risparmio di 120 euro) che consente un pagamento mensile fisso per la durata di 12 mesi. Il piano Standard permette di registrare fino a 6 dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.

Con il pacchetto Standard i tifosi possono seguire il grande calcio con tutta la Serie A TIM, tutta LaLiga EA Sports, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League e altre internazionali come le coppe inglesi, FA Cup e Carabao Cup. L’offerta comprende anche tutti i contenuti dell’offerta multisport, già previsti con il Piano Start.