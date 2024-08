Serie A, Sky cambia dal 2024/25: nuovi slot orari per i match

Prenderà il via domani la nuova stagione di Serie A. La partenza del campionato 2024/25 segnerà il debutto di Enilive come title sponsor della competizione e aprirà il nuovo ciclo di diritti televisivi (che per la prima volta durerà cinque anni) con Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) ancora protagonista: la pay-tv di Comcast trasmetterà in co-esclusiva 114 partite in stagione, con un significativo aumento del numero di big match.

Sky nuovi orari Serie A – Il programma del primo turno

Sky esordirà già nella giornata del 17 agosto, con il primo match trasmesso in co-esclusiva: la sfida tra il Milan di Paulo Fonseca e il nuovo Torino di Paolo Vanoli, che si daranno battaglia a San Siro per la conquista dei primi tre punti di stagione in palio. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Federico Zancan, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo. Inviati Peppe Di Stefano e Paolo Aghemo.

Di seguito, il programma completo del primo turno di Serie A sulla pay-tv:

Milan-Torino , sabato 17 agosto ore 20.45 (Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Inviati Peppe Di Stefano e Paolo Aghemo);

, sabato 17 agosto ore 20.45 (Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Inviati Peppe Di Stefano e Paolo Aghemo); Verona-Napoli , domenica 18 agosto ore 18.30 (Telecronaca Stefano Borghi, commento Blerim Dzemaili, inviati Marina Presello e Massimo Ugolini);

, domenica 18 agosto ore 18.30 (Telecronaca Stefano Borghi, commento Blerim Dzemaili, inviati Marina Presello e Massimo Ugolini); Lecce-Atalanta, lunedì 19 agosto ore 18.30 (Telecronaca Davide Polizzi, commento Massimo Gobbi. Inviati Francesco Modugno e Massimiliano Nebuloni).

Sky nuovi orari Serie A – Le novità sugli orari

Tra le novità più interessanti di questa nuova stagione, rispetto alle ultime tre disputate, c’è quella degli slot orari per Sky. Dal 2021/22 al 2023/24, l’emittente ha mandato in onda (come regola generale, salvo cambiamenti legati a turni particolari) le sue tre sfide di giornata in co-esclusiva il sabato alle ore 20.45, la domenica alle ore 12.30 e il lunedì alle ore 20.45.

A partire da questa stagione, rimarranno validi ancora gli appuntamenti del sabato e del lunedì, ma cambierà quello della domenica alle 12.30. Sky manderà infatti in onda il suo terzo match in co-esclusiva domenica, ma alle ore 18.00. Di seguito, i tre appuntamenti della pay-tv nel 2024/25 e fino al 2028/29:

sabato ore 20.45;

domenica ore 18.00;

lunedì ore 20.45.

Sky nuovi orari Serie A – Più big match per la pay-tv

Il campionato che sta per iniziare, oltre alle novità degli orari, garantirà ancora più spettacolo su Sky e sulla sua tv online NOW grazie al ritorno delle sfide più emozionanti, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui quattro scontri diretti tra le big, tutti disponibili anche in 4K:

Juventus-Roma (3a giornata)

(3a giornata) Inter-Juventus (9a giornata)

(9a giornata) Juventus-Torino (12a giornata)

(12a giornata) Milan-Inter (23a giornata)

La disponibilità di un maggior numero di partite di alto livello è possibile grazie al nuovo accordo sui diritti televisivi. DAZN e Sky si sono infatti spartiti i migliori 20 match della stagione, dei quali quattro vengono trasmessi anche dalla pay-tv di Comcast. Non solo, Sky godrà anche del diritto di scegliere il secondo miglior match di giornata (sempre in co-esclusiva) per 30 delle 38 giornate della Serie A 2024/25.

Sky nuovi orari Serie A – Gli highlights del campionato

E grazie agli highlights di tutte le 380 partite, Sky Sport offrirà anche i momenti salienti di tutti i match, con la cura del montaggio e del dettaglio delle immagini degli Skylights, mini film con il meglio della partita in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.

Sky Sport, con i suoi inviati, sarà su tutti i campi della Serie A, ogni match godrà di ampi pre e postpartita. E inoltre tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, con il commento della squadra di Sky Sport.