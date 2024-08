Real-Atalanta, la Supercoppa paga di più: quanto vale conquistare il trofeo

Quanto vale vincere la Supercoppa europea? Da una parte il fenomenale Real Madrid di Carlo Ancelotti, che si è arricchito del talento del francese Kylian Mbappè. Dall’altra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che non è più decisamente una sorpresa e che nella passata stagione ha conquistato il primo titolo internazionale della sua storia. Le due squadre si preparano a scendere in campo a Varsavia, per affrontarsi in un match con in palio il primo trofeo stagionale, la Supercoppa UEFA.

«Stiamo bene, anche se non ci siamo allenati molto. La preparazione fisica è sempre un aspetto cruciale, specialmente in una partita come questa», ha commentato il tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti. Riferendosi a Mbappé, l’allenatore non ha nascosto la sua ammirazione, parlando un «grande giocatore, un grande talento. È difficile dire come giocheremo in attacco, dipende molto dalla qualità dei giocatori davanti».

Così invece Gasperini, per una Dea che spera di replicare il grande successo di qualche mese fa: «Sicuramente una partita di grande prestigio che aspettiamo dal giorno che abbiamo vinto a Dublino. Ci sarà solamente l’intenzione di fare la partita al meglio delle nostre possibilità contro una grande squadra. È comunque sempre l’Atalanta, con il suo entusiasmo e la sua voglia di giocare a calcio, di fare quello che ci ha portato a giocare questo tipo di partita. Penso che nel nostro campionato non ci sia un giocatore che abbia giocato questa competizione e ci riusciamo noi domani, questo di per sé è superiore a tutto».

Quanto vale vincere la Supercoppa europea? Le nuove cifre del torneo

Ma quanto vale conquistare il trofeo? Con la rivoluzione delle competizioni per club UEFA, sono cambiate anche le cifre destinate alle squadre che prendono parte alla Supercoppa europea. L’accesso alla finale della competizione – che sarà trasmessa in esclusiva su Sky – ha già garantito ai due club partecipanti 4 milioni di euro ciascuno, in crescita rispetto ai 3,5 milioni di euro del ciclo precedente. A questa cifra si aggiungerà un altro milione di euro per la squadra vincitrice, per un totale di 5 milioni di euro per chi si laureerà campione.