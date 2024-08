VAR, novità Premier: spiegherà in tempo reale gli episodi arbitrali su X

La Premier League ha deciso di lanciare un’importante novità per migliorare la comunicazione con i tifosi su un tema molto delicato: gli episodi arbitrali. Il massimo torneo calcistico inglese ha lanciato un nuovo account sul social network X (il vecchio Twitter), in vista dell’inizio della stagione 2024/25.

Per la prima volta, questo account social ufficiale fornirà spiegazioni praticamente in tempo reale e aggiornamenti su questioni operative e arbitrali per ogni partita della Premier League. L’account pubblicherà spiegazioni sulle decisioni arbitrali sul campo e sul coinvolgimento del video assistant referee (VAR), incluso il ruolo della tecnologia nel processo decisionale.

In assenza di trasmissioni audio live del VAR, poiché non sono attualmente consentite nel mondo del calcio, il Premier League Match Centre sarà in grado di trasmettere sui social media informazioni quasi in tempo reale dal VAR Hub durante una partita di campionato.

«Il Premier League Match Centre, con sede a Stockley Park, è il centro operativo della Lega che contribuisce al regolare svolgimento delle operazioni del giorno della partita. È collegato a tutti i 20 stadi della Premier League, al VAR Hub e ai partner di trasmissione in tutto il mondo», conclude la Premier League in una nota.