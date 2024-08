La Juve vola in Borsa: +9% in attesa di Koopmeiners e del nuovo sponsor

Balza il titolo della Juventus a Piazza affari guadagnando il 9,39% nella giornata odierna e chiudendo così la seduta a quota 2,388 euro per azione. Il titolo ha spinto sin dall’apertura, arrivando anche a toccare quota +11% durante la giornata. La capitalizzazione di mercato è pari a oltre 905 milioni di euro, contro gli oltre 827 milioni di ieri.

Come ormai noto da tempo, il club bianconero rimane alla ricerca di un nuovo sponsor di maglia, dopo il sodalizio con Jeep durato oltre un decennio e conclusosi al termine della stagione 2023/24. La Juventus al momento non ha ancora individuato la società che prenderà il posto del brand appartenente al gruppo Stellantis sulle maglie dei giocatori, tanto che lunedì prossimo, all’inizio della Serie A, potrebbe scendere in campo contro il Como senza sponsor principale.

L’obiettivo rimane quello di chiudere un’intesa per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro a stagione. Un importo decisamente inferiore ai 45 milioni annui di Jeep. Ma comunque si parla di cifre che ricalcano, più o meno, quelle incassate da Inter e Milan dai rispettivi main sponsor (Betsson.sport ed Emirates). E, soprattutto, permetterà alla Juve di avere un’entrata finanziaria comunque di tutto rispetto.

Ma venendo al calciomercato, la notizia delle ultime ore è che sarebbe cosa fatta l’arrivo alla Juve di Teun Koopmeiners, il calciatore olandese, centrocampista dell’Atalanta. I due club avrebbero trovato un accordo sulla base di 50 milioni di euro più 5 di eventuali bonus. Si attende però che si concretizzi l’accordo in maniera definitiva.