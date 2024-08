Serie A, la classifica dei tifosi in Italia: Juve al top, l’Inter allunga sul Milan

Quali sono le squadre con più tifosi in Italia? Sono 25.451.000 i tifosi delle squadre del Campionato di Serie A di calcio al termine della stagione 2023/2024, con una crescita del 3,9% rispetto alla stagione 2022/2023, quando erano 24.480.000.

I dati sono frutto della ricerca annuale Sponsor Value di StageUp e Ipsos, che nel report per l’avvio della Serie A 2024/25 si è soffermata anche sul trend del tifo tra il 2010 ed il 2024: i tifosi, nel loro complesso –dopo un periodo di contrazione e polarizzazione – negli ultimi 5 anni hanno ripreso ad aumentare grazie alla forte crescita dei fan dei 15 club non di maggiori dimensioni (Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli).

Nel 2018/19 il fenomeno tifo riguardava il 77% degli interessati al Campionato con una quota dei 5 maggiori club del 88%. Al termine della Stagione 2023/24 il tifo riguarda l’86% degli interessati alla Serie A, mentre i fan dei 5 maggiori club l’80% del totale.

Squadre con più tifosi in Italia – Juventus al vertice, poi Inter e Milan

L’approfondimento di giugno 2024 evidenzia come la Juventus rimanga la squadra che appassiona di più gli italiani sfiorando quota 8 milioni di tifosi, seguita dall’Inter (4,1 milioni), dal Milan (3,8 milioni), dal Napoli (2,9 milioni) e dalla Roma (quasi 1,8 milioni). Bianconeri e nerazzurri hanno guadagnato seguito rispetto alla stagione precedente, mentre rossoneri (sui quali l’Inter ha allungato) e partenopei hanno fatto segnare un calo. Stabile invece la Roma.

Tra le squadre che hanno fatto registrare la crescita maggiore nell’ultima stagione emergono, anche grazie ai risultati conseguiti, il Bologna (+47%), seguito a distanza da Empoli (+19%), Atalanta (+18%), Verona (+16%) e Fiorentina (+14%). Si inseriscono in graduatoria anche le tre neopromosse Parma, Venezia e Como, che portano in dote quasi mezzo milione di tifosi.

Le neopromosse in Serie A contribuiscono alla causa con quasi mezzo milione di tifosi. Di seguito i numeri per le tre squadre:

Venezia – 175.000 tifosi

– 175.000 tifosi Como – 154.000 tifosi

– 154.000 tifosi Parma – 138.000 tifosi

Squadre con più tifosi in Italia – Il commento di Giovanni Palazzi

«L’edizione 2024 della Ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos conferma la grande passione degli italiani per il calcio e il tifo come fenomeno sociale complesso che rappresenta, in un mondo di valori deboli, un potente strumento di identificazione collettiva, socialità, appartenenza ad un territorio. Una risorsa importante anche per l’economia locale per l’indotto generato, ma anche per il coinvolgimento indiretto delle aziende per le quali il club diventa il portabandiera di un territorio», ha commentato Giovanni Palazzi, Presidente di StageUp.

«Questo, nonostante il tifo debba fare i conti con una maggiore mobilità della fede calcistica, una forte mediatizzazione e una internazionalizzazione che porta i fan ad avvicinarsi anche a team esteri. L’importante crescita del seguito di Bologna, Atalanta e Fiorentina dimostrano che gli investimenti che permettono maggiore competitività rendono lo spettacolo più avvincente, favoriscono l’avvicinamento emotivo ad un club accelerando al tempo stesso la capacità di generare ricavi, creare posti di lavoro e favorire lo sviluppo locale», ha concluso.