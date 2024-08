Dall'NBA al calcio: Kevin Durant è un nuovo socio di minoranza del PSG

La star dell’NBA Kevin Durant è diventato un azionista di minoranza del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dal New York Times, la società di investimento di Durant, Boardroom, ha acquistato una quota di partecipazione di alcuni milioni di euro tramite un veicolo finanziario separato creato da Arctos Sports Partners, che ha già investito nel club francese.

Arctos, una società di investimenti privati con sede negli Stati Uniti, ha acquistato l’anno scorso una partecipazione del 12,5% del club che milita in Ligue 1, in un’operazione che, secondo fonti vicine all’accordo all’epoca, avrebbe assegnato al PSG una valutazione di circa 4,25 miliardi di euro.

La scorsa settimana, Durant si è preso una pausa dal suo programma olimpico per visitare il nuovo centro di allenamento del PSG a Poissy, a ovest di Parigi, e ha incontrato il presidente Nasser Al-Khelaifi. Fonti informate della sua visita affermano che era accompagnato dal suo manager e co-fondatore di Boardroom, Rich Kleiman. Le due parti hanno “presentato” reciprocamente l’accordo.

«È stato un onore accogliere Kevin Durant oggi al Campus e testimoniare la sua passione per il Paris Saint-Germain e il suo apprezzamento per le eccellenti strutture sportive del nostro nuovo centro di allenamento del PSG Campus», aveva dichiarato Al-Khelaifi dopo la visita di Durant.

«Kevin è un atleta ispiratore, investitore e modello a tutto tondo, sia dentro che fuori dal campo. Siamo estremamente orgogliosi del suo legame con la famiglia del Paris Saint-Germain, poiché condividiamo gli stessi valori e visioni. Non vediamo l’ora di rafforzare i nostri legami e lavorare insieme con Kevin e Boardroom per portare il meglio dello sport e dell’intrattenimento ai tifosi di tutto il mondo», aveva aggiunto.

Durant, 35 anni, è considerato uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi. Sabato, durante i Giochi Olimpici di Parigi, ha aggiunto alla sua collezione una quarta medaglia d’oro olimpica, un record per il basket maschile. È anche il miglior marcatore statunitense nella competizione olimpica, sia per uomini che per donne.

Il PSG ha più squadre sportive oltre al calcio maschile e femminile, tra cui pallamano, judo ed e-sports, anche se non hanno ancora una squadra di basket. Il club è noto per esplorare una varietà di collaborazioni sul proprio marchio e in diversi ambiti sportivi, con l’obiettivo di rafforzare il proprio status man mano che il calcio cresce negli Stati Uniti, tra Mondiale per Club 2025 e la Coppa del Mondo 2026 all’orizzonte.