Olimpiadi 2024, le medaglie italiane valgono oltre 9 milioni: le cifre per gli atleti

Quanto hanno guadagnato italiani Olimpiadi? Si è chiusa ufficialmente l’edizione 2024 delle Olimpiadi, con la cerimonia di chiusura andata in scena ieri a Parigi. Giochi Olimpici pieni di soddisfazione per l’Italia, con piazzamenti e risultati che hanno valore sportivo ma anche economico per gli atleti.

L’Italia infatti chiude per la seconda edizione consecutiva vincendo almeno una medaglia in ogni giornata di gara: una striscia arrivata fino a 36 giorni e che arriverà così fino a Los Angeles 2028. Inoltre, gli azzurri e le azzurre hanno eguagliato le 40 medaglie conquistate a Tokyo 2020, che rappresenta il miglior risultato di sempre per l’Italia alle Olimpiadi, nonostante il record dei quarti posti fatto segnare dagli azzurri.

Quanto hanno guadagnato italiani Olimpiadi, tutte le medaglie

Di seguito le medaglie vinte dagli azzurri a Parigi 2024, con la specifica dell’atleta, della disciplina e della medaglia:

Nicolò Martinenghi : oro (nuoto, 100 rana)

: oro (nuoto, 100 rana) Thomas Ceccon : oro (nuoto, 100 dorso)

: oro (nuoto, 100 dorso) Alberta Santuccio , Rossella Fiamingo , Giulia Rizzi e Mara Navarria: oro (scherma, spada femminile a squadre)

, Rossella , Giulia e Mara oro (scherma, spada femminile a squadre) Giovanni De Gennaro : oro (canoa slalom K1)

: oro (canoa slalom K1) Alice Bellandi : oro (judo, 78kg)

: oro (judo, 78kg) Marta Maggetti : oro (vela, windsurf)

: oro (vela, windsurf) Sara Errani e Jasmine Paolini : oro (tennis, doppio)

e Jasmine : oro (tennis, doppio) Alice D’Amato : oro (ginnastica artistica, trave)

: oro (ginnastica artistica, trave) Diana Bacosi , Gabriele Rossetti : oro (tiro al volo, skeet misto)

, Gabriele : oro (tiro al volo, skeet misto) Ruggero Tita, Caterina Banti: oro (vela, classe Nacra 17 misto)

Caterina oro (vela, classe Nacra 17 misto) Chiara Consonni , Vittoria Guazzini: oro (ciclismo su pista, madison femminile)

, Vittoria oro (ciclismo su pista, madison femminile) Italvolley femminile: oro (pallavolo)

femminile: oro (pallavolo) Angela Andreoli , Alice D’Amato , Manila Esposito , Elisa Iorio , Giorgia Villa : argento (ginnastica, all-round squadre femminile)

, Alice , Manila , Elisa , Giorgia : argento (ginnastica, all-round squadre femminile) Filippo Ganna : argento (ciclismo, cronometro individuale)

: argento (ciclismo, cronometro individuale) Federico Nilo Maldini : argento (tiro a segno, pistola 10 metri)

: argento (tiro a segno, pistola 10 metri) Filippo Macchi : argento (scherma, fioretto individuale)

: argento (scherma, fioretto individuale) Silvana Maria Stanco : argento (tiro al volo, trap)

: argento (tiro al volo, trap) Giacomo Gentili , Luca Chiumento , Andrea Panizza , Luca Rambaldi : argento (canottaggio, quattro di coppia)

, Luca , Andrea , Luca : argento (canottaggio, quattro di coppia) Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo: argento (scherma, fioretto a squadre)

Alice Martina Favaretto, Francesca argento (scherma, fioretto a squadre) Stefano Oppo, Gabriel Soares : argento (canottaggio, due di coppia pesi leggeri)

Gabriel : argento (canottaggio, due di coppia pesi leggeri) Gregorio Paltrinieri : argento (nuoto, 1500 stile libero)

: argento (nuoto, 1500 stile libero) Filippo Macchi, Tommaso Marini, Alessio Foconi, Guillame Bianchi: argento (scherma, fioretto a squadre)

Tommaso Alessio Guillame argento (scherma, fioretto a squadre) Gabriele Casadei, Carlo Tacchini: argento (canoa, C2 500 m)

Carlo argento (canoa, C2 500 m) Nadia Battocletti: argento (atletica, 10.000m)

argento (atletica, 10.000m) Elia Viviani, Simone Consonni: argento (ciclismo su pista, madison maschile)

Simone argento (ciclismo su pista, madison maschile) Luigi Samele : bronzo (scherma, sciabola individuale)

: bronzo (scherma, sciabola individuale) Alessandro Miressi , Thomas Ceccon , Paolo Conte Bonin , Manuel Frigo : bronzo (nuoto, 4×100 stile libero maschile)

, Thomas , Paolo Conte , Manuel : bronzo (nuoto, 4×100 stile libero maschile) Paolo Monna : bronzo (tiro a segno, pistola 10 metri)

: bronzo (tiro a segno, pistola 10 metri) Gregorio Paltrinieri : bronzo (nuoto, 800m stile)

: bronzo (nuoto, 800m stile) Lorenzo Musetti : bronzo (tennis, singolare)

: bronzo (tennis, singolare) Manila Esposito : bronzo (ginnastica artistica, trave)

: bronzo (ginnastica artistica, trave) Mattia Furlani: bronzo (atletica, salto in lungo)

bronzo (atletica, salto in lungo) Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni, Francesco Lamon: bronzo (ciclismo su pista, inseguimento a squadre)

Jonathan Simone Consonni, Francesco bronzo (ciclismo su pista, inseguimento a squadre) Ginevra Taddeucci: bronzo (nuoto di fondo, 10km)

bronzo (nuoto di fondo, 10km) Antonino Pizzolato: bronzo (sollevamento pesi, 89kg)

bronzo (sollevamento pesi, 89kg) Sofia Raffaeli: bronzo (ginnastica ritmica, all-around individuale)

bronzo (ginnastica ritmica, all-around individuale) Simone Alessio : bronzo (taekwondo, 80kg)

: bronzo (taekwondo, 80kg) Andy Diaz : bronzo (atletica, salto triplo)

: bronzo (atletica, salto triplo) Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli , Daniela Mogurean, Laura Paris: bronzo (ginnastica ritmica, all-around squadre)

Agnese Alessia , Daniela Laura bronzo (ginnastica ritmica, all-around squadre) Giorgio Malan: bronzo (pentathlon moderno)

TOTALE ITALIA: 12 ori, 13 argenti, 15 bronzi (40 medaglie totali)

Quanto hanno guadagnato italiani Olimpiadi, le cifre

Medaglie, dunque, dal grande valore simbolico, estetico ed economico, anche se la cifra in sé spetta a ognuno dei 206 Comitati Nazionali Olimpici in gara. Il Coni per l’Italia ha confermato le cifre lorde di Tokyo 2020: un oro vale 180mila euro, un argento 90mila euro e un bronzo 45mila euro.

Complessivamente, considerando le medaglie conquistate nelle competizioni a squadre, sono 73 gli atleti italiani premiati durante le Olimpiadi di Parigi 2024, con guadagni complessivi per 9,3 milioni di euro (rispetto ai 6,6 milioni di Tokyo 2020). Tra i singoli atleti, chi ha guadagnato di più sono Alice D’Amato (270mila euro per l’oro nell’individuale e l’argento nella prova a squadre) e Thomas Ceccon (oro nei 100 dorso e bronzo nella 4×100 stile libero).

Guardando agli sport, i costi maggiori per il CONI saranno quelli ovviamente per la pallavolo, considerando le 13 atlete che fanno parte della squadre che ha conquistato l’oro, con un valore complessivo di 2,3 milioni di euro. A seguire la scherma (1,5 milioni) e la ginnastica (945mila euro).