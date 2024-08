Milan, Cardinale in arrivo in Italia tra Trofeo Berlusconi e riunioni

Ci sarà anche Gerry Cardinale domani a San Siro per il Trofeo Silvio Berlusconi. Il numero uno di RedBird infatti, è in arrivo a Milano nelle prossime ore e sarà presente sugli spalti per la sfida tra Milan e Monza, la prima del classico appuntamento dell’estate in onore dello storico patron dei rossoneri e dei brianzoli che si disputerà a San Siro, dopo che l’anno scorso si giocò all’U-Power Stadium.

Cardinale arriverà a Milano insieme a John Thornton, chairman di RedBird e a lungo co-presidente di Goldman Sachs avendo anche modo di interagire da vicino proprio con Berlusconi. Dopo una visita a Milanello per incontrare Ibrahimovic, Fonseca e pranzare con la squadra, Cardinale nel pomeriggio sarà poi a Casa Milan per una serie di riunioni tra strategie e programmi per la nuova stagione.