Milan, ecco Emerson Royal: l'impatto dell'acquisto del terzino a bilancio

In casa Milan è il giorno di Emerson Royal. Il terzino brasiliano ex Tottenham è arrivato di prima mattina alla clinica La Madonnina di Milano dove effettuerà i test medici prima di firmare, nel pomeriggio, il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno del 2029. Il difensore si potrà poi aggregare al resto del gruppo per mettersi a disposizione di Paulo Fonseca in vista dell’avvio del campionato.

Spetterà poi al tecnico rossonero valutare se e quando inserirlo. Certamente la condizione fisica dovrebbe essere buona, dato che Emerson Royal ha comunque lavorato con il Tottenham durante le ultime settimane e ha disputato tutte le amichevoli degli inglesi tra Tokyo e Seoul.

Una volta completato l’iter “italiano”, il giocatore dovrà tornare in Inghilterra per le ultime pratiche burocratiche e per ottenere il permesso di soggiorno, obbligatorio visto il suo status di extracomunitario. Per lui, come per Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, è teoricamente possibile una presentazione in occasione del Trofeo Silvio Berlusconi.

Emerson Royal stipendio Milan – L’impatto dell’operazione a bilancio

Ma come impatterà la terza operazione del mercato estivo 2024 sui conti del Milan? Il club rossonero sarebbe riuscito a mettere le mani su Emerson Royal grazie a un investimento da 15 milioni di euro, più eventuali bonus. Se fosse confermato il contratto fino al 2029, la quota ammortamento per la stagione 2024/25 sarebbe pari a 3 milioni di euro.

A questa cifra si andrebbe poi ad aggiungere lo stipendio del calciatore, che secondo indiscrezioni dovrebbe guadagnare 2,5 milioni di euro netti a stagione (4,63 milioni di euro lordi). Se così fosse, il costo di Emerson Royal per la prima stagione – tra stipendio e ammortamento – sarebbe complessivamente pari a 7,63 milioni di euro.