Venezia, ufficiale la partnership con la Nocta di Drake: grazie al rapper anche «40 milioni per salvare il club»

Drake e il Venezia, un rapporto sempre più stretto. Il club lagunare ha infatti annunciato, attraverso un teaser, la partnership con NOCTA, il brand del noto rapper creato in collaborazione con Drake.

Nel video svelato dalla società infatti il logo di NOCTA attraversa Venezia, unendosi al logo del Club in un cielo stellato sopra lo storico stadio Pier Luigi Penzo. Ma la partnership non è solo commerciale, perché, come raccontato dall’edizione italiana di Gq, il Venezia avrebbe evitato il fallimento proprio grazie a Drake.

Il rapper infatti, sollecitato da Brad Katsuyama (uno dei soci del club) ha recuperato ben 40 milioni di euro in pochi giorni, cifra fondamentale per la società: “Brad è mio amico – ha raccontato Matte Babel, Chief Brand Officer di Drake – Mi ha esposto il problema in modo semplice: il Venezia deve raccogliere dieci milioni di euro in un paio di settimane, e poi almeno trenta milioni di euro in pochi mesi, o il club fallirà”.

“Venezia è una città incredibile e il Venezia è sempre stato un club speciale. Ho parlato con Drake, poi Brad e io abbiamo discusso i dettagli di come avremmo potuto aiutare. Nel giro di due settimane abbiamo trovato un accordo, raccolto il denaro necessario per pagare gli stipendi ed evitare la bancarotta”, ha concluso Babel.