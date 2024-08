A che ora cerimonia chiusura Olimpiadi 2024: tutti i dettagli

A che ora cerimonia chiusura Olimpiadi 2024? L’ultimo atto sarà uno spettacolare passaggio di testimone tra Parigi e Los Angeles. Dopo la cerimonia di apertura sulla Senna, il 26 luglio, la capitale di Francia vuole chiudere in bellezza, con una pioggia di star e Tom Cruise atteso sul tetto dello Stade de France in stile ‘Mission Impossible’ per sancire il passaggio della bandiera a cinque cerchi con la città californiana, sede dei Giochi del 2028. Un ponte tra Europa e America.

Il direttore artistico, Thomas Jolly, ormai sotto scorta per le minacce di morte ricevute dopo la cerimonia di apertura contestata in ambienti conservatori o di estrema destra, dice di voler rendere omaggio all'”umanità condivisa” che dall’inizio delle Olimpiadi gioisce all’unisono sotto al cielo di Parigi, in un afflato di comunione e fratellanza universale cementata dalla spirito olimpico. Mentre in Francia stanno facendo il giro dei social le immagini di agenti delle forze dell’ordine che improvvisano danze insieme ai tifosi dei Bleus, in un rinnovato spirito di unità che tanto mancava in questi ultimi tempi alla République, ma sono in tanti a chiedersi quanto durerà.

A che ora cerimonia chiusura Olimpiadi 2024, lo show

”La cerimonia di apertura, corrisponde più all’immaginario del Paese ospite, che in quell’occasione si presenta al mondo, mentre la chiusura ricorda i valori olimpici in generale, la condivisione, l’universalismo, ma anche la fragilità del mondo”, spiega il direttore della cerimonia, Thierry Reboul.

A che ora cerimonia chiusura Olimpiadi 2024, i vip

Più breve dell’apertura, segnata dalla pioggia, il gran finale comincerà con il ”ritorno” degli atleti allo stadio – Gregorio Paltinieri e Rossella Fiamingo saranno i portabandiera dell’Italia- seguito da uno show di 40 minuti, che si chiuderà a sua volta con un festeggiamento in musica. Nel palco da 2.800 metri quadri, i padroni di casa saranno Air e Phoenix, le due band punte di diamante della cosiddetta ‘French Touch’, la corrente electro-pop d’Otralpe che assieme agli ormai disciolti Daft Punk ha conquistato il pianeta, a cominciare da Usa e Regno Unito.

Tra gli altri momenti top, lo spegnimento della fiamma olimpica che risplende sulla mongolfiera dorata nei Giardini delle Tuileries. Nel totonomi delle star potenzialmente presenti, Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Taylor Swift, Adele, o Coldplay. Presenze ancora tutte da confermare mentre sui social, c’è chi invoca una prestazione di Beyoncé, fervente supporter del team USA.

Seguiranno discorsi ufficiali e il passaggio di testimone a LA, con un inno che celebrerà i due Paesi.

A che ora cerimonia chiusura Olimpiadi 2024, gli orari

L’appuntamento è fissato alle 21 nello stadio da 80.000 spettatori di Saint-Denis, dove fino all’ultimo si sono disputate le gare di atletica. Lo show si chiuderà alle 23:30, con un finale annunciato come ”commovente” dagli organizzatori.

A che ora cerimonia chiusura Olimpiadi 2024, come seguirla

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2024 sarà trasmessa integralmente sia sui canali Rai che su Eurosport. Il canale del network europeo di canali televisivi sportivi, di proprietà di Warner Bros. Discovery, è visibile sia per gli abbonati Sky (clicca qui per abbonarti) che per quelli della piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).