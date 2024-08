Olimpiadi, gli italiani in gara oggi: dalla ginnastica all’atletica, ecco i protagonisti

Le Olimpiadi di Parigi si avviano verso la conclusione. Oggi, sabato 10 agosto, si continuano ad assegnare le medaglie, con l’Italia arrivata a quota 36 dopo le gare nella capitale francese.

Il quindicesimo e penultimo giorno dei giochi è ancora caratterizzato da molti eventi con medaglie in palio nella capitale francese, con gli atleti che continuano a contribuire al medagliere delle rispettive nazioni.

Olimpiadi italiani in gara oggi, i protagonisti

Rimane solo un giorno alla conclusione di queste Olimpiadi ed è il momento delle finali: sabato 10 agosto si conosceranno i primi risultati nelle competizioni di pallavolo, beach volley, pallanuoto, pallamano e calcio. Gli atleti italiani in gara saranno Crippa, Faniel e Meucci nella maratona, Fanali nel golf, la staffetta 4×400 nell’atletica, e le farfalle nella finale a squadre della ginnastica ritmica. In serata, l’attenzione sarà rivolta a Tamberi, in corsa per la medaglia d’oro nel salto in alto.

Olimpiadi italiani in gara oggi, sabato 10 agosto

L’elenco degli italiani in gara oggi: