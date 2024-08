Dove vedere Manchester City Manchester United tv streaming: la sfida per il Community Shield

La stagione di club del calcio inglese riparte oggi a Wembley, dove dalle 16 il Manchester City affronterà lo United in un match che mette in palio il primo trofeo stagionale, il Community Shield. I Citizens si presentano da vincitori della Premier e i Red Devils da detentori della FA Cup, strappata proprio alla squadra di Pep Guardiola.

“È sempre importante vincere, giochiamo anche contro lo United, ma dobbiamo fare alcuni aggiustamenti dopo le vacanze. Per ora abbiamo visto quanto bene hanno fatto i giovani. Puntiamo alla vittoria”. Così Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha presentato la sfida contro il Manchester United per il Community Shield.

Dove vedere Manchester City Manchester United tv streaming, la sfida

“I nazionali inglesi e Rodrigo torneranno al lavoro la prossima settimana – ha aggiunto Guardiola -. In questo momento è meglio non pensare al calendario della nuova stagione, ma pensare solo a ciò che è più immediato, il prossimo allenamento. Dobbiamo andare passo dopo passo ed essere intelligenti e non fare sforzi più del necessario”.

L’allenatore spagnolo ha anche parlato della vicenda legata a Julian Alvarez: “Abbiamo vinto tutto con Julian qui – ha sottolineato Guardiola -. Ha avuto un ruolo importante e gli siamo grati. Il suo comportamento è stato incredibile, ma voleva andarsene, voleva una nuova sfida e l’Atletico Madrid è una delle migliori squadre di Spagna e d’Europa”.

Dove vedere Manchester City Manchester United tv streaming, la sfida in diretta

La gara che apre ufficialmente la stagione 2024/25 del calcio inglese andrà in scena oggi, sabato 10 agosto, alle ore 16. Tuttavia, nessun broadcaster italiano ha acquisito i diritti tv per trasmettere la sfida in diretta, né in tv né in streaming: la partita quindi non sarà visibile in Italia.