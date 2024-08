A Varsavia il primo trofeo stagionale: chi può decidere Real Madrid-Atalanta

Cinque Supercoppe UEFA contro zero: sembrerebbe uno scontro impari sulla carta ma ogni partita fa storia a sé, particolarmente nel calcio europeo. A livello tattico la sfida tutta italiana in panchina tra Ancelotti e Gasperini, in campo tanti duelli pronti a far infiammare il match: ecco chi può decidere Real Madrid-Atalanta.

Le performance dei giocatori in campo faranno da driver alle quotazioni personali, garantendo un incremento o decremento del valore. L’algoritmo di Wallabies , grazie alle sue 7.000 variabili , permetterà di mettere a terra quello che il campo ha mostrato, in maniera trasparente e oggettiva .

Quel successo di Dublino ha aperto le porte dell’Olimpo europeo e mercoledì 14 agosto , allo stadio Nazionale di Varsavia, l’Atalanta si troverà di fronte il colosso di Florentino Perez. Un Real Madrid dal palmares unico nel mondo, non paragonabile lontanamente con gli obiettivi sportivi e finanziari del club della famiglia Percassi e che, in una calda mattina di luglio, ha presentato un certo Kylian Mbappé , in un Bernabeu gremito.

Sì, perché l’allenatore ex Genoa si è seduto sulla panchina orobica, per la prima volta, nel lontano 2016 e non l’ha più lasciata, diventando il più longevo allenatore attualmente su una panchina di Serie A. Il picco è stato raggiunto con la finale vinta di Europa League contro l’allora imbattibile Bayer Leverkusen che però, quella sera di maggio, si è dovuto arrendere ad una squadra superiore.

I Galacticos per confermarsi, con un Mbappé in più

Per presentare la squadra di Madrid molte sono le sfaccettature, tanti i tagli di analisi ma uno su tutti rende eloquente come il Real rappresenti l’avversario peggiore che qualsiasi club possa affrontare ad oggi.

Nella top five dei giocatori più quotati sulla piattaforma, tre di questi indossano la “camiseta blanca”. Esclusi infatti Haaland e Saka, ecco che il trio Jude Bellingham (BEL05), Vinicius Junior (VIN07) e Kylian Mbappé (MBA07) sia ciò che di meglio può esprimere il calcio europeo.

Un attacco stellare per i Galacticos che, nella loro storia, non sono soliti a questi reparti. Molti addetti ai lavori lo paragono a quello composto da Ronaldo-Benzema-Bale ma solo il campo ci dirà se i paragoni sono giusti o meno, a partire dalla finale di Varsavia.

Il centrocampo di Ancellotti dovrà adattarsi dopo il sofferto ritiro di Kroos. Due terzi del reparto parleranno francese, con Aurelien Tchouaméni (TCH18) e Eduardo Camavinga (CAM12). Il vero successore, sia per leadership che per quantità, sarà Federico Valverde (VAL15).

La Dea per sognare: serve il super-Lookman di Dublino

La partita di Varsavia potrebbe portare la prima Supercoppa UEFA nella bacheca dell’Atalanta. Un titolo che entrerebbe nella storia, catapultando la Dea sia nel ranking che nelle aspettative per la stagione 2024/25.

Per riuscire nell’impresa, Gasperini deve poter contare sulla miglior versione del centrocampo che lo ha portato fino a sollevare l’Europa League in Irlanda. Ederson (EDE13), Mario Pasalic (PAS08) e Marten De Roon (DER15): il reparto si baserà su questi pilastri, chi scenderà in campo spetta all’allenatore degli orobici.

La forza dell’attacco spagnolo è, come detto, di difficile gestione e, per questo, sarà necessario capitalizzare le poche occasioni che concederà il Real Madrid. Se per il neoacquisto Nicolò Zaniolo (ZAN22) restano dei dubbi sulla sua condizione fisica, dopo l’operazione di fine maggio, ecco che grandi speranze dell’Atalanta sono sulle spalle di Ademola Lookman (LOO11).

Il nigeriano ha trascinato la squadra nella scorsa stagione (+10.63%), culminata con la tripletta contro il Bayer Leverkusen. Rudiger e compagni sono avvisati: contenere Lookman non sarà, per nulla, scontato.

Alle 21 di mercoledì prossimo l’arbitro Sandro Schärer fischierà il calcio d’inizio di Real Madrid-Atalanta. Ai giocatori il compito di dare tutto sul campo, per alzare al cielo la Supercoppa UEFA: non resta che accedere alla borsa dei calciatori e iniziare a giocare come un vero e proprio trader sui giocatori in campo.

FPeX – Football Players Exchange: come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop, completare la procedura di registrazione e, importante novità, acquistare direttamente in euro o USDC i CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in euro. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

Come spiegato anche sul sito (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti: