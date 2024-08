Olimpiadi, gli italiani in gara oggi: dalla pallavolo all’atletica, ecco i protagonisti

Le Olimpiadi di Parigi entrano nel vivo. Oggi, martedì 6 agosto, si continuano ad assegnare le medaglie, con l’Italia arrivata a quota 25 dopo le prime gare nella capitale francese.

L’undicesimo giorno dei giochi è caratterizzato da molti eventi con medaglie in palio nella capitale francese, con gli atleti che continuano a contribuire al medagliere delle rispettive nazioni.

Olimpiadi italiani in gara oggi, dal nuoto alla scherma i protagonisti

Dall’atletica alla vela, passando per il volley e molto altro. Sarà un martedì ricco di eventi per gli atleti italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024, con particolare attenzione sullo Stade De France. In serata si terranno le finali del salto in lungo maschile con Mattia Furlani, dei 1500 metri maschili con Pietro Arese e del lancio del martello femminile con Sara Fantini. La mattina sarà invece dedicata alle qualificazioni del salto in lungo femminile con Larissa Iapichino.

Anche le competizioni nelle acque di Marsiglia attireranno l’attenzione, con le Medal Race nell’ILCA 6 e nell’ILCA 7, che vedranno in gara Chiara Benini Floriani e Lorenzo Brando Chiavarini. Tra gli altri eventi, spazio alle semifinali dell’inseguimento a squadre nel ciclismo su pista: l’Italia, campione in carica, dovrà affrontare l’Australia. Matteo Zurloni farà il suo debutto nell’arrampicata sportiva, mentre nella canoa sprint gareggeranno Casadei-Tacchini nel doppio 500m. Infine, partite decisive per l’Italvolley di Julio Velasco contro la Serbia e per il Setterosa contro l’Olanda.

Olimpiadi italiani in gara oggi, martedì 6 agosto

L’elenco degli italiani in gara oggi: