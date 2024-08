Tabellone ATP Montreal: le sfide e il programma

Prosegue la grande stagione del tennis: dopo le Olimpiadi, si riparte con il torneo ATP Masters 1000 Montreal, in Canada, che andrà in scena da martedì 6 a lunedì 12 agosto.

Un torneo che sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e su Now. I telecronisti della squadra tennis di Sky Sport saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Niccolò Ramella, Elia Faggion e Andrea Voria. Al commento tecnico si alterneranno Raffaella Reggi, Gianluca Pozzi, Fabio Colangelo, Stefano Pescosolido e Niccolò Cotto

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Tabellone ATP Montreal, torna in campo Sinner

Grande attenzione sarà riservata a Jannik Sinner che, dopo essere stato costretto a saltare i Giochi di Parigi 2024 a causa di una tonsillite, rientra nel tour quattro settimane dopo la sconfitta in cinque set nei quarti a Wimbledon contro il russo Daniil Medvedev. Per Sinner, campione in carica (lo scorso anno a Toronto conquistò il suo primo trofeo da “1000”), ingresso in gara direttamente al secondo turno.

Tabellone ATP Montreal, il 1° turno degli italiani

[1] SINNER (Ita) bye (al 2° turno contro un qualificato o Pedro Martinez)

(Ita) bye (al 2° turno contro un qualificato o Pedro Martinez) DARDERI (Ita) vs [10] Paul (Usa)

(Ita) vs [10] Paul (Usa) ARNALDI (Ita) vs Q

(Ita) vs Q COBOLLI (Ita) vs [14] Auger Aliassime (Can)

(Ita) vs [14] Auger Aliassime (Can) SONEGO (Ita) vs Griekspoor (Ned)

Tabellone ATP Montreal, i potenziali quarti