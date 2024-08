Dove vedere Cottafava Nicolai beach volley Olimpiadi tv streaming? Segui gli ottavi in diretta

La 33esima edizione delle Olimpiadi è entrata nel vivo. Parigi si appresta così a vivere poco più di due settimane come centro del mondo dello sport con un calendario ricco e fittissimo di gare e, di conseguenza, di medaglie. Tra le altre gare, c’è anche la coppia Cottafava-Nicolai del beach volley.

Dove vedere Cottafava Nicolai beach volley olimpiadi – Il calendario

Dopo essere passate come terze nel proprio girone, la coppia del beach volley maschile Samuele Cottafava e Paolo Nicolai proseguono nel loro cammino ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con gli ottavi di finale che li vedranno protagoniste.

Dove vedere Cottafava Nicolai beach volley olimpiadi – La sfida in diretta

La sfida valida per gli ottavi di finale contro la coppia statunitense Benesh-Partain andrà in scena il 5 agosto, a partire dalle ore 17.00

Per le gare del torneo olimpico non è prevista la trasmissione integrale in diretta in chiaro (anche se sulla Rai tra Rai 2 e RaiSport potrebbero aprirsi finestre dedicate in particolare agli italiani). Ma gli appassionati di pallavolo potranno seguire tutte le sfide integralmente su Eurosport. Il canale del network europeo di canali televisivi sportivi, di proprietà di Warner Bros. Discovery, è visibile sia per gli abbonati Sky (clicca qui per abbonarti a NOW) che per quelli della piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).