Le Olimpiadi di Parigi entrano nel vivo. Oggi, domenica 4 agosto, si continuano ad assegnare le medaglie, con l’Italia arrivata a quota 19 dopo le prime gare nella capitale francese.

Il nono giorno dei giochi è caratterizzato da molti eventi con medaglie in palio nella capitale francese, con gli atleti che continuano a contribuire al medagliere delle rispettive nazioni.

Olimpiadi italiani in gara oggi, dal nuoto alla scherma i protagonisti

Domenica sarà una giornata ricca di ambizioni di medaglia per l’Italia. È soprattutto il giorno della finale dei 100 metri. Marcell Jacobs e Chituru Ali gareggeranno prima nelle semifinali alle 20:00 e, in caso di qualificazione, nella finale prevista alle 21:50.

Nella giornata dedicata all’atletica leggera faranno il loro debutto anche Simonelli nei 110 metri ostacoli e Furlani nel salto in lungo. Tuttavia, l’appuntamento più storico sarà nel tennis, dove Jasmine Paolini e Sara Errani cercheranno di conquistare l’oro nel doppio femminile contro le russe Andreeva/Shnaider. Una vittoria permetterebbe a Errani di completare il Career Golden Slam.

Inoltre, ci saranno le ultime gare di nuoto, con Gregorio Paltrinieri in cerca di una medaglia nei 1500 metri stile libero, avendo ottenuto il secondo miglior tempo in semifinale. C’è grande attesa anche per la prova in linea femminile nel ciclismo su strada, con Balsamo, Cecchini, Persico e Longo Borghini, oltre alla competizione individuale di tiro con l’arco, dove Mauro Nespoli è negli ottavi, e alla prova a squadre di fioretto maschile.

Olimpiadi italiani in gara oggi, domenica 4 agosto

L’elenco degli italiani in gara oggi: