Stipendio Jacobs: quanto guadagna il campione olimpico in carica

A Parigi per le Olimpiadi 2024 è tutto pronto per l’atletica che sarà la indiscussa protagonista dell’ultima settimana dei Giochi.

C’è grande attesa, come è giusto che sia, per il campione olimpico in carica dei 100 metri Marcell Jacobs, che a Tokyo nel 2021 vinse anche nella staffetta 4×100 regalando all’Italia un doppio traguardo storico. Il velocista italiano correrà dalle batterie con la speranza di qualificarsi abbastanza agilmente, e senza spendere troppo a livello di energie, per la finalissima.

Stipendio Jacobs – Quanto guadagna il velocista delle Fiamme Oro

Le Fiamme Oro sono il gruppo sportivo della Polizia di Stato e includono atleti di 43 discipline sportive. Anche in questo caso, l’obiettivo è di accrescere il patrimonio sportivo nazionale, con molti campioni che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi.

Tra questi, oltre a Marcell Jacobs c’è anche l’altista Gian Marco Tamberi, entrato nel corpo poco prima di Tokyo 2020.

Il guadagno di uno sportivo delle Fiamme Oro è simile a quello degli atleti delle Fiamme Gialle, dipendendo dal grado ricoperto in Polizia. Ad esempio, un poliziotto semplice guadagna circa 1.300 euro al mese.

Stipendio Jacobs – I premi stanziati dal CONI per una medaglia a Parigi 2024

Ovviamente, stiamo parlando del compenso garantito per Jacobs, ma anche a qualsiasi sportivo. Infatti non vengono inclusi gli accordi di sponsorizzazione che vedono il velocista secondo solo a Jannik Sinner, e alla pari con il già citato Tamberi.

Al gruzzoletto personale di Jacobs vanno previste anche le medaglie che potrebbe vincere a Parigi. Infatti, il CONI ha già comunicato i premi per vincitori di una medaglia ai Giochi 2024, confermando le cifre stanziate per Tokyo: un oro vale 180mila euro, un argento 90mila euro e un bronzo 45mila euro.