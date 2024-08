Olimpiadi, gli italiani in gara oggi: dalla scherma al tennis, ecco i protagonisti

Le Olimpiadi di Parigi entrano nel vivo. Oggi, sabato 3 agosto, si continuano ad assegnare le medaglie, con l’Italia arrivata a quota 17 dopo le prime gare nella capitale francese.

L’ottavo giorno dei giochi è caratterizzato da molti eventi con medaglie in palio nella capitale francese, con gli atleti che continuano a contribuire al medagliere delle rispettive nazioni.

Olimpiadi italiani in gara oggi, dal nuoto alla scherma i protagonisti

La spedizione olimpica azzurra continua il suo percorso: sabato 3 agosto segna il debutto di Jacobs nei 100 metri, affiancato da Ali. Sempre nell’atletica, Stecchi parteciperà alle qualificazioni per il salto con l’asta. Proseguono le gare di golf con Manassero e Migliozzi, e quelle di tiro sportivo skeet con Cassandro e Rossetti, mentre Bacosi e Bartolomei faranno il loro debutto nello skeet. La squadra mista di judo cercherà di conquistare un posto ai quarti di finale affrontando l’Ungheria, mentre le schermitrici italiane della sciabola affronteranno l’Ucraina nei quarti di finale. Nel nuoto, Paltrinieri e de Tullio torneranno in vasca per i 1500 metri. Curtis gareggerà nei 50 metri stile libero e scenderanno in acqua anche le staffette maschili e femminili 4×100. Nel ciclismo su strada, Bettiol, Mozzato e Viviani cercheranno di conquistare una medaglia. Le competizioni di vela continuano con Chiavarini nel dinghy maschile, Benini Floriani in quello femminile, e Berta e Festo nel misto. Banti e Tita faranno il loro esordio olimpico nel multiscafo misto. Nel kayak cross sarà il turno di Bertoncelli, Horn e de Gennaro. Nel pomeriggio, l’Italvolley guidata da De Giorgi sarà impegnata nel grande scontro contro la Polonia, mentre il Settebello affronterà la Romania.

