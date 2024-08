Dove vedere Torres Mantova streaming tv: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Torres Mantova tv streaming, partita valida per il primo turno della Coppa Italia 2024/25.

Inizia oggi la coppa nazionale che vedrà l’entrata in scena delle big della Serie A (le prime otto) agli ottavi di finale, con la finalissima che si giocherà come di consueto allo stadio Olimpico di Roma.

Ad aprire le ostilità da una parte ci sarà il Mantova, che a circa due mesi dalla promozione in Serie B grazie alla vittoria del girone A che gli ha permesso anche di partecipare alla Supercoppa di categoria (fra le tre vincitrici dei gironi) chiusa al secondo posto dietro al Cesena. Dall’altra parte i sardi vogliono fin da subito ribadire le loro intenzioni con i pronostici che li piazzano fra i favoriti per la promozione in B. La vincente di questa sfida, che non prevede i tempi supplementari in caso di pareggio, sfiderà al primo turno il Lecce.

Dove vedere Torres Mantova tv streaming? Quando si gioca

Torres-Mantova si terrà allo Stadio Vanni Sanna di Sassari, sabato 3 agosto 2023 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.00.

Dove vedere Torres Mantova tv streaming – Come seguire la sfida

La partita Torres-Mantova non sarà visibile in diretta né in diretta televisiva né in streaming. Infatti, Mediaset, che detiene i diritti televisivi della competizione, garantisce la trasmissione di tutte le sfide dal primo turno, quindi sono escluse le gare dei preliminari.