Dove vedere Parma Atalanta tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Parma Atalanta tv streaming, amichevole al sapore di Serie A con vista sulla stagione 2024/25.

Le due squadre, allenate da Fabio Pecchia e da Gian Piero Gasperini, si avvicinano al primo impegno stagionale e questo test ha tutti i tratti di un ultimo test importante prima del via agli impegni ufficiali.

Parma che si affaccia nuovamente in Serie A dopo aver dominato il campionato cadetto nella scorsa stagione e che ha tutta l’intenzione di rimanere nella massima serie nei prossimi anni a venire come testimoniato dal progetto tecnico portato avanti nell’ultimo periodo dalla proprietà statunitense. In attesa, magari, di avere ancora qualche sussulto in sede di calciomercato, dopo gli arrivi in gialloblù il portiere Zion Suzuki e il terzino Emanuel Valeri. Dall’altra i bergamaschi sono pronti a giocarsi la Supercoppa Europea contro il Real Madrid dopo aver vinto, meritatamente, l’Europa League.

Dove vedere Parma Atalanta tv streaming? Quando si gioca

Parma-Atalanta, match amichevole, si terrà allo Stadio Tardini di Parma, il 4 agosto 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.

Dove vedere Parma Atalanta tv streaming? Le info sulla sfida

Per questa amichevole dal sapore di Serie A è prevista la trasmissione in diretta tv in chiaro. Infatti, Parma-Atalanta sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito e APP della televisione di proprietà di Michele Criscitiello.