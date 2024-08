Dai concerti al rugby: il Tottenham aumenterà gli eventi extra calcio allo stadio

Dall’aprile 2019 il Tottenham può fregiarsi di essere uno dei club con lo stadio più avveniristico e moderno nel mondo. Il Tottenham Hotspur Stadium garantisce ogni stagione introiti importanti per il club inglese che gli permettono di poter rimanere ai vertici della Premier League.

Ma avere uno stadio di proprietà all’avanguardia, come insegna il Real Madrid, permette di diventare un luogo ambito anche per altri grandi eventi al di fuori del mondo del calcio. Ed è proprio per questo che il Tottenham ha ottenuto dal Consiglio di Haringey il via libera per ospitare fino a 30 manifestazioni extra calcio in un solo anno solare.

Stadio Tottenham eventi extra calcio incassi – Fra concerti e altri sport

Si va dai concerti alla NFL, passando anche per rugby e boxe, grazie alla possibilità di chiudere il tetto dell’impianto. Se poi si considerano le gare che giocheranno gli Spurs, ecco che i grandi eventi che il Tottenham Hotspur Stadium potrà ospitare in un solo anno solare potranno superano anche i 50.

Ovviamente, la concessione di un aumento di grandi eventi da organizzare ha portato il Tottenham a impegnarsi per mantenere il suo efficiente programma di biglietti comunitari, garantendo ai residenti locali e alle organizzazioni comunitarie l’opportunità di continuare a vivere gli eventi allo stadio attraverso la fornitura di biglietti omaggio. Sarà inoltre introdotta una finestra di biglietteria prioritaria di 24 ore per i concerti, garantendo ai residenti locali di essere in prima fila per assistere all’esibizione di artisti di fama mondiale direttamente a casa loro.

Lo stadio ha già ospitato la NFL per un totale di otto partite della stagione regolare come parte di una partnership a lungo termine fino al 2029-30. Nell’impianto poi si sono giocate anche finali di rugby europee e nazionali, il campionato mondiale di pugilato dei pesi massimi e alcuni degli artisti più noti al mondo, tra cui le superstar globali Beyonce, Lady Gaga, P!NK e Travis Scott.

Ogni giorno lo stadio porta i visitatori nella zona attraverso attrazioni come lo Stadium Tours, il Dare Skywalk e la denominata F1 Drive-London, la prima esperienza di kart in uno stadio al mondo, offerta in collaborazione con la Formula 1. Inoltre, il Tottenham Hotspur Stadium è stato inserito nella lista di stadi inglesi candidati per EURO 2028.

Stadio Tottenham eventi extra calcio incassi – I benefici economici per club e non solo

Inoltre, uno studio recente di EY ha rilevato che, grazie all’aumento degli eventi e delle attività presso il suo stadio, il Tottenham contribuisce all’economia di Londra con circa 900 milioni di sterline di produzione lorda (al cambio attuale, 1,05 miliardi), generando ulteriori 560 milioni di euro di valore aggiunto lordo per la capitale britannica.

Studio che ha evidenziato poi i seguenti benefici che il Tottenham Hotspur Stadium porterà nel prossimo futuro:

404,6 milioni di euro di valore aggiunto lordo (296 milioni specificamente nel borgo londinese di Haringey) all’area tri-Borough di Haringey, Enfield e Waltham Forest, rispetto ai 141 milioni di di valore aggiunto lordo all’anno generati nel 2015, quando il Tottenham aveva ancora sede nel suo vecchio stadio White Hart Lane

Si stima che l'impatto socioeconomico dello stadio continuerà a crescere negli anni a venire, con un valore aggiunto lordo stimato di 688 milioni e 4.300 posti di lavoro che dovrebbero raggiunti durante la stagione 2026/27

che dovrebbero raggiunti durante la stagione 2026/27 3.700 posti di lavoro a tempo pieno, di cui 2.800 specificamente a Haringey, inclusi 1.800 impiegati direttamente dal club londinese, 1.600 supportati tramite catene di fornitura e altri 300 come risultato di effetti indotti, rispetto al totale di 1.800 posti di lavoro supportati nel 2015

Infine, lo stesso club londinese ha sottolineato come «l’organizzazione di importanti eventi non calcistici durante l’anno crea inoltre ulteriori fonti ricorrenti di entrate che il club può reinvestire nelle sue attività calcistiche, un elemento fondamentale del modello finanziario del club».