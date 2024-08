Roma, ufficiale l’acquisto di Dovbyk: l’impatto dell’operazione a bilancio

Ora è ufficiale, Artem Dovbyk è un nuovo giocatore della Roma. Lo ha reso noto il club giallorosso con un comunicato. «L’AS Roma è lieta di dare il benvenuto nella famiglia giallorossa ad Artem Dovbyk».

Dovbyk, nazionale ucraino, nell’ultima stagione ha militato nel Girona, società con la quale è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo in giallorosso, diventando il capocannoniere della Liga 2023-24 con 24 gol in 36 partite, fornendo inoltre 8 assist vincenti. Si tratta del primo calciatore ucraino della storia romanista: il centravanti vestirà la maglia numero 11 in giallorosso.

Dovbyk stipendio Roma, le cifre

Secondo le indiscrezioni, Dovbyk si è trasferito in giallorosso per 30,5 milioni di euro più 5,5 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita, per un massimo garantito di 38,5 milioni di euro. Il centravanti inoltre avrebbe firmato un quinquennale da circa 3,5 milioni di euro a stagione.

Dovbyk stipendio Roma, l’impatto a bilancio

Se le cifre dovessero venire confermate, quindi, Dovbyk peserebbe in termini di ammortamenti circa 6,1 milioni di euro per ciascuna delle cinque stagioni del contratto firmato. A questo si aggiungerà lo stipendio lordo, pari a circa 6,47 milioni di euro annui: l’impatto sui conti del club giallorosso sarà quindi pari a circa 12,57 milioni di euro a stagione.