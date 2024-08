Olimpiadi 2024: ecco perché a Parigi la pista di atletica è viola

Rispetto alle piste tradizionali, realizzate in tartan, con la tipica colorazione tendente al mattone o al rosso, la pista di atletica dello Stade de France , ha un colore che tende al viola (porpora o lavanda per chi ama la precisione).

In attesa di scoprire se la delegazione italiana sarà in grado di ripetersi anche alle Olimpiadi di Parigi 2024, c’è un qualcosa che è già balzato agli occhi degli spettatori di tutto il mondo: il colore della pista di atletica dello Stade de France di Saint-Denis.

Olimpiadi 2024 pista atletica viola: l’ingrediente segreto

Questa inedita colorazione è attribuibile a un ingrediente “segreto” che l’azienda italiana Mondo ha scelto di utilizzare per realizzare il materiale per le nuove piste di atletica.

Il Gruppo Mondo, originario di Alba, in Piemonte, ma da decenni noto in tutto il mondo, vanta un legame con le Olimpiadi che risale ormai ai lontani Giochi di Montreal del 1976.

L’innovazione che ha portato per le Olimpiadi 2024, come anticipato, consiste in un ingrediente particolare: il carbonato di calcio presente nei gusci dei molluschi tritati che è stato inserito come componente aggiuntivo per realizzare il granulare che ricopre la pista.

Da qui la singolare colorazione viola della pista di atletica dello Stade de France.

Perché pista atletica Olimpiadi viola: atleti più performanti

Ma chiaramente non si tratta solo di un vezzo estetico.

La particolare resistenza del carbonato di calcio, appositamente testata, dovrebbe permettere agli atleti di migliorare le prestazioni dell’1-2%: una percentuale monstre se si parla di gare che si giocano sul filo dei centesimi, se non dei millesimi.

Per garantirsi una sufficiente fornitura di gusci di molluschi, il Gruppo Mondo ha siglato un accordo con la Nieddittas, altra azienda italiana, basata a Oristano, in Sardegna per ottenere la materia prima.

Una necessità che diventa anche virtù: diversamente i gusci dei molluschi sarebbero stati smaltiti senza alcun utilizzo; così invece, avranno una “seconda vita” all’insegna della sostenibilità.