Serie A, obiettivo meno perdite di tempo: i raccattapalle non daranno più i palloni ai giocatori

Le perdite di tempo da parte dei calciatori sono ormai entrate nel mirino dei vari organi di governo del calcio internazionale. E oltre alle varie sanzioni, si stanno studiando e introducendo nuove norme per limitarne al massimo così da favorire uno svolgimento della partita in maniera più continua possibile con un beneficio allo spettacolo.

Proprio con questa intenzione, la Lega Serie A nella giornata di oggi ha introdotto una norma, già utilizzata durante la finale di Coppa Italia 2023/24 e anche in Premier League, che regolamenta il compito dei raccattapalle. Infatti, dalla stagione 2024/25 i palloni non saranno consegnati ai calciatori direttamente dai raccattapalle, quando questo uscirà, ma saranno posizionati sui cinesini a bordo campo.

Perché palloni sui cinesini raccattapalle – La nuovo norma della Lega

Ce ne saranno sei sul lato delle panchine, e cinque sull’altro a una distanza minima di 1,5 m dalle linee di bordocampo (tale distanza serve a garantire la non interferenza col sistema EPTS). «Il posizionamento dei palloni retroporta (ai corner) deve essere esterno alle aree di rigore ad almeno 1,5m di distanza dalla linea di fondo, al fine di non impattare sui sistemi GLT ed EPTS. A livello generale e laddove gli spazi lo consentano, la distanza ideale in cui posizionare i palloni rispetto alle linee di bordocampo è pari a 2,5 metri», si legge nella circolare numero 5 della Lega intitolata Norme generali relative alle competizioni ufficiali prima squadra.

Questo non comporterà l’assenza totale dei raccattapalle, che da ora in avanti saranno posizionati dietro i led bordocampo, in prossimità dei palloni e si limiteranno a recuperare i palloni e a posizionarli sui supporti. Così i calciatori prenderanno i palloni per le rimesse laterali o ripresa del gioco in maniera autonoma, a eccezione dei portieri, che continueranno a ricevere il pallone dal raccattapalle per le rimesse dal fondo.

Perché palloni sui cinesini raccattapalle – Novità anche nel cerimoniale di entrata delle squadre

Un’altra novità, di meno impatto sul gioco, introdotta in vista della prossima stagione riguarderà la cerimonia dell’entrata in campo delle due formazioni e della squadra arbitrale. Infatti, dalla prima gara ufficiale sarà seguito questo cerimoniale:

Ingresso in campo e presa del pallone: farà ingresso insieme alle squadre anche il Quarto Ufficiale, che si schiererà in allenamento (novità) Allineamento dinanzi all’arco ed esecuzione inno di Lega Saluto squadre Foto di squadra (laddove prevista): parallelamente in televisione andrà grafica formazione squadra di casa Soorteggio del campo: coordinato dal Delegato di Lega, il sorteggio verrà effettuato con una moneta dedicata alla Competizione di riferimento, fornita da Lega Preparazione per il fischio di inizio: parallelamente in televisione andrà grafica formazione squadra ospite

Oltre alla figura del quarto uomo, la novità è nell’ordine che vede la foto di squadra, qualora sia prevista, che sarà fatta prima del classico sorteggio fra i due capitani. Infatti, fino alla stagione scorsa, la foto di squadra veniva eseguita solamente dopo questa operazione.