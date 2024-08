Dove vedere Torino Metz tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Torino Metz tv streaming, ultima amichevole estiva dei granata di Paolo Vanoli.

Si conclude così il giro di amichevoli del Torino, che per questa stagione si affiderà alla guida dalla panchina del tecnico italiano ex Under 19 azzurra. L’ultima partita sarà contro i francesi che sono appena retrocessi in Ligue 2 perdendo lo spareggio con il Saint-Etienne. Un’altra sfida in salsa francese per Duvan Zapata e compagni che arrivano dal pareggio a reti bianche contro il più quotato Lione, allenato da Pierre Sage.

Il Torino è quindi quasi pronta ad affrontare il primo impegno ufficiale della stagione 2024/25. Ad aspettarla ci sarà il primo turno della Coppa Italia in casa contro il Cosenza. Invece, per la Serie A i friulani dovranno vedersela con la trasferta di Milano contro il Milan di Paulo Fonseca, che sta concludendo la sua tournée negli Stati Uniti in attesa di ricevere gli ultimi innesti provenienti dal calciomercato.

Dove vedere Torino Metz tv streaming? Quando si gioca

Torino-Metz, match amichevole, si terrà al Saint Symphorien, impianto casalingo dei francesi, il 3 agosto 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00.

Dove vedere Torino Metz tv streaming? Le info sulla sfida

Per l’ultima amichevole prestagionale dei granata, non è prevista una trasmissione in diretta tv. Ma i tifosi del Toro potranno assistere in streaming alla sfida collegandosi a Torino Channel, la televisione streaming ufficiale del club del patron Urbano Cairo.