Olimpiadi, gli italiani in gara oggi: dalla scherma al tennis, ecco i protagonisti

Le Olimpiadi di Parigi entrano nel vivo. Oggi, giovedì 1 agosto, si continuano ad assegnare le medaglie, con l’Italia arrivata a quota tredici dopo le prime gare nella capitale francese.

Il sesto giorno dei giochi è caratterizzato da molti eventi con medaglie in palio nella capitale francese, con gli atleti che continuano a contribuire al medagliere delle rispettive nazioni.

Olimpiadi italiani in gara oggi, dal nuoto alla scherma i protagonisti

Giovedì 1° agosto iniziano le Olimpiadi di atletica con la marcia a inaugurare il programma: dopo il quarto posto di Stano nella 20 km, nella gara femminile saranno protagoniste Giorgi, Palmisano e Trapletti. Debuttano anche il golf con Manassero e Migliozzi, mentre proseguono il judo, con Pirelli e Bellandi, e la scherma, con la squadra femminile di fioretto contro l’Egitto. Gambaro disputerà le qualificazioni nel carabina, mentre i velisti del windsurf, Maggetti e Remma, continueranno il programma e quelli del dinghy, Chiavarini e Benini Floriani, faranno il loro esordio ai Giochi.

Sul ring per gli ottavi ci sarà Carini, mentre Bertagnoli gareggerà nel ciclismo BMX. Doppio appuntamento per il beach volley con le coppie Gottardi-Menegatti e Cottafava-Nicolai. Tornano in campo anche l’Italvolley di Velasco contro i Paesi Bassi e il Settebello contro il Montenegro. In piscina, Panziera gareggerà nei 200m dorso, Deplano e Zazzeri nei 50m stile libero, Razzetti nei 200m misti individuali e la squadra italiana nella staffetta 4x200m misti.

Le squadre di canottaggio a otto saranno coinvolte nei ripescaggi, mentre il quartetto maschile gareggerà per la medaglia. Gobbi e Guerra saranno impegnate nella finale B del due di coppia femminile, così come il canoista De Gennaro. Avranno possibilità di medaglia le veliste dello skiff Bertuzzi e Germani e le ginnaste D’Amato ed Esposito. Nel tennis, invece, Lorenzo Musetti si gioca la sfida con Zverev quarti con l’obiettivo di centrare una storica semifinale.

