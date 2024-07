Olimpiadi, gli italiani in gara oggi: dal tennis al nuoto, ecco i protagonisti

Le Olimpiadi di Parigi entrano nel vivo. Oggi, mercoledì 31 luglio, si continuano ad assegnare le medaglie, con l’Italia arrivata a quota undici dopo le prime gare nella capitale francese.

Il quinto giorno dei giochi è caratterizzato da molti eventi con medaglie in palio nella capitale francese, con gli atleti che continuano a contribuire al medagliere delle rispettive nazioni.

Olimpiadi italiani in gara oggi, dal nuoto alla scherma i protagonisti

Continuano i Giochi Olimpici di Parigi: mercoledì 31 luglio proseguono le gare per gli italiani in competizione. L’attesa è grande per Thomas Ceccon nelle batterie dei 200 dorso, Simona Quadarella in finale nei 1500 stile libero e Alberto Razzetti nella finale dei 200 farfalla. Anche i ragazzi della ginnastica artistica, Abbadini e Macchiati, gareggeranno per una medaglia. Nel tiro con l’arco, proseguono le gare per gli Azzurri Nespoli, Paoli, Musolesi e Rebagliati, così come per Bonazzi nel tiro sportivo.

Il canottaggio vedrà le semifinali per il due di coppia e pesi leggeri maschile e la finale per il quattro di coppia. Continuano anche le gare di vela con Germani-Bertuzzi nello skiff, e Renna e Maggetti nel windsurf, oltre alle fasi a gironi di pallanuoto con Italia-Stati Uniti e di beach volley con la coppia Ranghieri-Carambula. In gara anche il judo con Polling e Parlati e la scherma con la squadra maschile impegnata nei quarti di finale. Nel tennis, invece, Lorenzo Musetti si gioca la sfida del terzo turno con l’obiettivo di centrare i quarti.

L’elenco degli italiani in gara oggi: