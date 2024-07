L’UEFA svela il nuovo sorteggio per la Champions League: ecco come funzionerà

Non solo il nuovo format del torneo, dalla prossima stagione cambierà anche il format del sorteggio della Champions League. Dopo mesi di attesa, la UEFA oggi è entrata nel dettaglio di come sarà modificato rispetto al massato.

A partire dalla stagione 2024/25, infatti, 36 club parteciperanno alla nuova fase della lega (ex fase a gironi) della UEFA Champions League, offrendo a quattro squadre in più l’opportunità di competere nella principale competizione per club in Europa. Con il nuovo formato, le squadre giocheranno otto partite contro otto squadre diverse, anziché contro tre squadre due volte, come avveniva in precedenza. Il

Per determinare gli otto avversari diversi, le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al loro coefficiente di club all’inizio della stagione (l’unica eccezione è il detentore del titolo della UEFA Champions League, che sarà sempre testa di serie nella fascia 1). Ogni squadra verrà quindi sorteggiata contro due avversari di ciascuna fascia, uno in casa e uno in trasferta. Lo stesso sistema si applicherà per la UEFA Europa League, mentre per la UEFA Conference League ogni squadra affronterà solo sei avversari, uno da ciascuna delle sei fasce.

Nella fase della lega, le squadre non possono affrontare avversari del proprio paese e possono essere sorteggiate contro un massimo di due squadre dello stesso paese.

Nuovo sorteggio Champions League, come funziona

Il nuovo formato richiede un nuovo concetto di sorteggio. Infatti, se il vecchio concetto di sorteggio per la fase a gironi fosse applicato al nuovo formato della fase della lega, sarebbero necessarie quasi 1000 palline, con almeno 36 coppe sul palco, risultando in un sorteggio insopportabilmente lungo.

Tutte le 36 squadre saranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche. Per ogni squadra sorteggiata manualmente, un software automatizzato designato sorteggerà casualmente otto avversari dalle quattro fasce, che verranno rivelati sullo schermo nella sala del sorteggio e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.

Il sorteggio inizierà con la Fascia 1, assegnando otto avversari a tutte le nove squadre, una dopo l’altra, e continuerà con le altre fasce in ordine decrescente fino a quando tutte le squadre avranno i loro otto avversari. Il software garantirà la totale casualità nel rispetto delle condizioni del sorteggio stabilite dai regolamenti (ad esempio, protezione del paese e non più di due avversari dello stesso paese), garantendo che il sorteggio possa essere completato per tutte le squadre senza risultare in una situazione di stallo in nessun momento.

Nuovo sorteggio Champions League, come funziona e il calendario

Anche se le squadre conosceranno tutti i loro avversari entro la fine del sorteggio, il calendario con le date e gli orari delle partite verrà elaborato successivamente e annunciato sabato 31 agosto, per garantire che non ci siano conflitti di calendario con le squadre della UEFA Europa League e della UEFA Conference League che giocano nelle stesse città.

Il software per il sorteggio è fornito da AE Live. Dalla loro nomina a partner per tutti i sorteggi UEFA nel settembre 2023, hanno sviluppato e testato il software, integrando vari meccanismi interni ed esterni per controllare e verificare i risultati.

L’intero sviluppo del sorteggio è stato esaminato da un revisore esterno, Ernst & Young, con particolare attenzione alla casualità e alla conformità con le regole del sorteggio. Ernst & Young fornirà anche la revisione e il controllo delle operazioni di sorteggio manuali e digitali sul posto.