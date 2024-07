Milan, il calendario delle amichevoli estive fra tournée negli USA e il Trofeo Berlusconi

La stagione 2024/25 ha ufficialmente aperto i battenti e i vari staff tecnici delle squadre di Serie A sono al lavoro per programmare al meglio la nuova annata. Parte importante del piano sportivo sono le amichevoli che le formazioni del massimo campionato italiano affronteranno prima della partenza ufficiale del campionato e delle varie competizioni internazionali.

Non fa eccezione il Milan, che ha affidato la sua nuova era sportiva alla guida a Paulo Fonseca, chiamato a migliorare il trend dei rossoneri sotto la gestione Stefano Pioli, soprattutto in termini di continuità e limitare il problema infortuni che ha caratterizzato tutte le stagioni del tecnico italiano.

Milan amichevoli estive 2024 – Le date della nuova stagione

L’edizione 2024/25 della Serie A inizierà nel weekend del 17-18 agosto, stesso periodo scelto per quella precedente. E che arriva dopo la fine degli Europei e della Copa America. Mentre i rossoneri dovranno confrontarsi con la nuova formula della Champions League che garantisce otto gare nella prima fase con un calendario che garantisce sfide per tutto l’arco della stagione. Senza dimenticare ovviamente il calciomercato che vedrà il gruppo di lavoro di Casa Milan, composta da Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio, alle prese con il rafforzamento della rosa milanista.

Milan amichevoli estive 2024 – Tutti gli impegni dei rossoneri

Di seguito, sempre in aggiornamento, il calendario delle amichevoli estive della Milan in vista della stagione 2024/25. Come di consueto i rossoneri inizieranno la preparazione a Milanello, a partire da lunedì 8 luglio, per poi volare negli Stati Uniti per la tournée e nel mentre parteciperanno al Soccer Champions Tour, per poi tornare in Italia per la seconda edizione del trofeo Silvio Berlusconi:

sabato 20 luglio: Rapid Vienna-Milan 1-1

1-1 domenica 28 luglio: Milan-Manchester City 3-2

3-2 giovedì 1° agosto: Milan-Real Madrid (Soldier Field, Chicago, ore 02.30)

(Soldier Field, Chicago, ore 02.30) mercoledì 7 agosto: Milan-Barcellona (M&T Bank Stadium,Baltimora, ore 01.30)

(M&T Bank Stadium,Baltimora, ore 01.30) martedì 13 agosto: Milan-Monza (San Siro, ore 21.00)

[IN AGGIORNAMENTO]