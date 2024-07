Ufficiale, la Juve cede Soulé alla Roma: l'impatto dell'affare sui bilanci dei club

Ora è ufficiale, Matias Soulé è un nuovo giocatore della Roma. Lo ha annunciato la Juventus con una nota, svelando anche le cifre ufficiali dell’operazione con il club giallorosso.

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AS Roma per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matías Soulé Malvano a fronte di un corrispettivo di € 25,6 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 4 milioni», si legge nel comunicato della società bianconera.

Ma come impatterà la cessione sui conti della Juventus? E quanto costerà alla Roma l’acquisto di Soulé nella stagione 2024/25?

Quanto costa Soulé? La plusvalenza per la Juventus

Partendo dalla Juventus, il costo storico di Soulé è di poco superiore ai 2,5 milioni di euro. Il suo valore netto a bilancio era sceso a poco più di 1,3 milioni al 31 dicembre 2023 (ultima cifra ufficiale disponibile). Considerando la scadenza del contratto fissata per giugno del 2026, il valore netto di Soulé è sceso a poco più di un milione di euro al 30 giugno 2024.

Questo significa che la Juventus, con una cessione per 25,6 milioni di euro, farà registrare una plusvalenza di circa 24,5 milioni di euro per il trasferimento dell’attaccante (mentre il club bianconero sottolinea anche come, al netto degli oneri accessori, l’impatto positivo sia di 22,4 milioni). L’impatto positivo dell’affare sarà pari a 25 milioni di euro circa, considerando anche il risparmio sulla quota ammortamento.

Quanto costa Soulé? L’impatto sui conti della Roma

Sul fronte Roma, in base alle cifre definitive e considerando l’eventuale contratto quinquennale, la quota ammortamento per la stagione 2024/25 sarà pari a 5,12 milioni di euro. Soulé ha un accordo per uno stipendio da 2,5 milioni netti a stagione (che si traducono in 4,63 milioni lordi), motivo per cui il giocatore costerà 9,75 milioni di euro nella sua prima stagione.