Continuano le protese dei tifosi contro il VAR: in Norvegia i club al voto per abolirlo

Lo scorso giugno, la Premier League ha indetto una votazione, su pressione dei club, per abolire l’uso del VAR nel massimo campionato inglese. Ma le società inglesi hanno votato a favore del mantenimento della tecnologia con un esito schiacciante.

Ma un sentimento di contrarietà contro la tecnologia sta arrivando a varie latitudini nel mondo del calcio. E soprattutto a nord il VAR non sta riuscendo a raccogliere consensi. Infatti, come riporta ESPN, in Svezia i club hanno deciso di non adottare la tecnologia che è ormai è sempre più cruciale nel calcio internazionale e ora in Norvegia i club inizieranno dei colloqui per discutere sul futuro del VAR nel massimo campionato nazionale.

La presidentessa della Federcalcio norvegese, Lise Klaveness, ha annunciato che prima della votazione del prossimo marzo, la federazione porterà avanti dei colloqui aperti con tutte le varie componenti del calcio nazionale con argomento specifico il VAR. Discussioni che si sono rese necessarie dopo le moltissime proteste dei tifosi in seguito a scelte discusse dopo l’utilizzo della tecnologia.

A nulla è servito l’appello della Norwegian Supporter Alliance che aveva fatto appello ai tifosi di sospendere le proprie proteste. Proteste contro il VAR che sono arrivate anche sui campi minori. L’ultimo episodio è quello accaduto durante una partita di seconda divisione fra Vålerenga e Ranheim, interrotta dopo il lancio di oggetti e l’esposizione di moltissimi striscioni con la scritta “No More VAR”.

Il Vålerenga, in lotta per la promozione, è stato il primo club a esporsi pubblicamente contro l’utilizzo del VAR, dichiarando a più riprese che si sarebbe battuto aspramente per la sua abolizione. Una protesta che continua dal 2023, quando la Federcalcio norvegese aveva introdotto il VAR. Una scelta che è arrivata, per stessa ammissione di Klaveness, senza prima consultarsi anche con i tifosi.

Intanto, un gruppo di lavoro composto da club, tifosi, giocatori, allenatori e arbitri sarà istituito per valutare il sistema VAR e presentare un rapporto a novembre, prima di una valutazione approfondita e inclusiva dei vantaggi e degli svantaggi del VAR che verrà discussa in seno alla Federcalcio il 1° e 2 marzo 2025. Si terrà quindi una votazione tra i club per decidere se il VAR sarà ancora adottato in Norvegia o se al contrario verrà abolito.