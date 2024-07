Torino Lione in streaming gratis? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Torino Lione in streaming gratis, seconda amichevole stagionale dei granata di Paolo Vanoli.

Continua il giro di amichevoli del Torino, che vede i granata volare in Francia per sfidare il Lione, che ha chiuso lo scorso campionato di Ligue 1 al sesto posto, mancando la qualificazione alla prossima Champions League, accontentandosi così dell’Europa League.

Granata che continuano così la preparazione in vista dell’esordio stagionale in Serie A il prossimo 18 agosto a San Siro contro il Milan di Paulo Fonseca. Ma prima della sfida contro i rossoneri, la formazione piemontese dovrà fronteggiare il Cosenza nel primo turno della Coppa Italia. Quella contro il Lione sarà così la penultima sfida, che verrà seguita da un’altra partita contro una formazione francese come il Metz.

Torino Lione in streaming gratis? Quando si gioca

Torino-Lione, match amichevole, si terrà alllo Stade Pierre Rajon di Bourgoin-Jallieu, il 31 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

Torino Lione in streaming gratis? Le info sulla sfida

Per la seconda amichevole stagionale dei granata non è prevista una trasmissione in diretta tv. Ma i tifosi del Torino potranno assistere in diretta alla seconda amichevole stagionale della formazione di Vanoli, che inizierà così la sua prima stagione sulla panchina della squadra, in diretta streaming. Infatti, Torino-Lione sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).