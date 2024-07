Polemiche sportive, tante, e non solo per le Olimpiadi di Parigi 2024. A tenere banco, oltre alle critiche arbitrali, c’è il caso della Senna. Il fiume parigino, infatti, non è al momento utilizzabile e sono state rinviate le gare di triathlon maschile, in programma oggi.

Per ora, come detto, si tratta solo di un rinvio poiché il CIO è convinto che la qualità dell’acqua della Senna possa migliorare e raggiungere gli standard di inquinamento richiesti. Eppure, l’investimento della Francia, per rendere il fiume utilizzabile per triathlon e la 10km in acque libere, è stato ingente.

Una cifra che ha toccato quota 1,5 miliardi di euro per “mettere in regola” la Senna. Un fiume che non è balneabile da oltre cento anni: dal 1923, infatti, è vietato fare il bagno nelle sue acque e per questo il progetto di bonifica, portato avanti dallo Stato transalpino, è stato senza precedenti.

Un investimento pluriennale che doveva portare le gare delle due discipline menzionate nella Senna, fin dai primi giorni di Parigi 2024. Il veto a causa del livello di inquinamento, però, è arrivato: ecco i possibili rischi per gli atleti e cosa potrebbe fare il CIO.