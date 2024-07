Olimpiadi, gli italiani in gara oggi: dal tennis al nuoto, ecco i protagonisti

Le Olimpiadi di Parigi entrano nel vivo. Oggi, martedì 39, si continuano ad assegnare le medaglie, con l’Italia arrivata a quota otto dopo le prime gare nella capitale francese.

Il quarti giorno dei giochi è caratterizzato da molti eventi con medaglie in palio nella capitale francese, con gli atleti che continuano a contribuire al medagliere delle rispettive nazioni.

Olimpiadi italiani in gara oggi, dal nuoto alla scherma i protagonisti

Martedì 30 luglio sarà una giornata importante: Gregorio Paltrineri mette nel mirino la medaglia negli 800m stile libero, in gara questa sera. Anche Luca De Tullio sarà in vasca. Esordio olimpico per Irma Testa nel pugilato e per Pozzatti e Crociani nel triathlon, che assegnerà subito medaglie. L’Italvolley di De Giorgi affronterà l’Egitto e la coppia del beach volley Gottardi-Menegatti sarà in azione. Quadarella e Taddeucci disputeranno i 1500m stile libero. Nella stessa giornata, Carini e Razzetti gareggeranno nei 200m farfalla, Deplano e Miressi nei 100m stile libero, e ci sarà la staffetta maschile 4x200m.

Nel tiro sportivo, Rossi, Stanco, Pellielo e De Filippis scenderanno in campo. Esposito e Russo parteciperanno alle competizioni di judo, mentre il Settebello affronterà la Croazia. Maggetti e Renna gareggeranno nel windsurf, Bertoncelli e De Gennaro nella canoa slalom e Germani e Bertuzzi nello skiff. La squadra italiana affronterà anche le semifinali di canottaggio Due di Coppia femminile e la prova a squadre nella spada femminile. Nel tennis, invece, in campo i protagonisti Musetti e Paolini.

